俄獨立媒體：所謂烏克蘭攻擊普丁官邸事件根本子虛烏有

[Newtalk新聞] 俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov ）日前宣稱，烏克蘭武裝部隊曾試圖使用91架無人機對普丁位於諾夫哥羅德州瓦爾代鎮（Valdai）的官邸發動「大規模」無人機襲擊，並表示莫斯科將重新考慮要不要和烏克蘭達成協議。然而，俄羅斯獨立媒體《自由觀察報》（Mozhem Obyasnit）調查的結果，顯示俄國官方說法很可能是捏造的。

俄羅斯的居民表示，儘管官方聲稱近百架烏克蘭無人機襲擊了位於該鎮的俄羅斯總統普丁的住所，但他們週一晚間既沒有聽到也沒有看到大規模無人機襲擊的跡象。

14名居民告訴獨立媒體《自由觀察報》，他們沒有收到任何關於無人機威脅的簡訊警報，也沒有聽到任何無人機攻擊特有的嗡嗡聲或爆炸聲。

一位居民說：「那天晚上沒有噪音，沒有爆炸，什麼都沒有。如果真發生了那種事，全鎮都會議論紛紛。」

普丁位於瓦爾代的官邸多爾吉耶·博羅迪位於鎮東北部，與瓦爾代鎮隔瓦爾代湖相望。

居民告訴《自由觀察報》，他們通常能透過總統造訪官邸時伴隨的大量直升機來判斷總統的到來。

《莫斯科時報》（The Moscow Times）報導，俄羅斯國防部週一（12月29日）的官方報告指稱，當晚諾夫哥羅德地區上空僅有18架無人機被擊落。拉夫羅夫表示，這起攻擊事件將促使俄羅斯重新審視其在烏克蘭問題上的談判立場，但他補充說，莫斯科並不打算退出與美國的談判。他還警告說，俄方不會對這起事件置之不理，並稱俄軍已經選定了報復性打擊的目標和時間。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）斥責俄羅斯外長拉夫羅夫的指控「虛假」且「極其危險」，並指出莫斯科試圖破壞旨在結束戰爭的外交努力，並為繼續打擊烏克蘭尋找藉口。

僅管美國總統川普在第一時間的反應是批評了所謂的烏克蘭無人機襲擊事件，美國中央情報局的調查結果已經認定，認為俄羅斯宣稱的烏克蘭攻擊普丁寓所事件子虛烏有。

