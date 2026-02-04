俄發動今年對烏最大空襲 極寒停火協議破局

俄羅斯趁著寒冬發動猛烈空襲，基輔多處住宅區、學校和能源設施遭到重創，上千棟公寓供暖中斷；根據烏國空軍的說法，俄羅斯以71枚飛彈及450架無人機攻擊烏克蘭。當地居民在睡夢中被爆炸聲驚醒，許多人的家園瞬間變成廢墟，想到事發當下仍心有餘悸；慶幸家中長輩奇蹟似地躲過一劫，但對於未來仍充滿無助。

基輔居民娜塔莉亞表示，「爆炸聲震耳欲聾，讓我什麼都聽不見。當時走廊上還有個孩子，我跑進這個房間，你能看到這裡發生什麼事。」

諷刺的是，這場攻擊發生時，北約秘書長呂特人正在基輔訪問，甚至得在空襲警報聲中探訪遭炸毀的發電廠。這不僅打破先前美國總統川普 （Donald Trump）宣稱，俄國總統蒲亭同意的極寒停火承諾；更讓烏克蘭總統澤倫斯基痛批，俄羅斯再次欺騙國際社會，利用美國斡旋的停火空檔儲備彈藥，隨即發動創紀錄的飛彈攻擊，根本無意透過外交途徑解決衝突。

烏克蘭總統澤倫斯基指出，「在外交斡旋和如此寒冷的冬季期間，停止對能源領域的襲擊，這是美國總統親自提出的要求。我們看到俄國以創紀錄的彈道飛彈回應這項請求，時間才僅僅4天。」

對於停火協議破局，川普雖表示遺憾，但也坦言對蒲亭的舉動「並不感到意外」；他強調雖然只有短短一週的停火，但能減少傷亡總是好事。

美國總統川普認為，「從上週日到這週日，然後就開打了。普亭昨晚重創他們，不，他在這件事上信守承諾，1週已經很長，我們什麼都願意接受，因為那裡真的非常冷。」

就在美俄烏3方即將在阿布達比舉行第2輪和談的前夕，傳出烏克蘭與西方國家達成共識；若俄羅斯在未來任何停火協議中出現持續性違規行為，將觸發歐洲與美國的協調軍事回應。

