俄發射場炸毀! 「薩爾馬特」洲際導彈試射又失敗 核威懾計畫受重挫

近期有消息稱，俄羅斯於 11 月再次舉行新型洲際導彈 RS-28 「薩爾馬特」的試射活動，但又遭遇失敗，導彈發射井與周邊設施盡數遭到炸毀。圖為「薩爾馬特」洲際彈道導彈。 圖：翻攝自 騰訊網 地球村的故事

[Newtalk新聞] 俄羅斯近期積極推動核威懾的現代化，並發展多款可搭載核彈的新型武器，試圖維持自身的核武大國地位。然而，近期卻傳出消息稱，俄羅斯新型洲際彈道導彈 RS-28 「薩爾馬特」的試射再次宣告失敗，甚至摧毀了發射場與周邊設施，相關事件也受到全球民眾廣泛關注。有專家分析認為，該現象可能與俄羅斯當下資金、技術不成熟的困境有關，強調相關事件可能進一步導致俄羅斯的核威懾能力衰退。

《騰訊網》國際專欄作者「地球村的故事」與軍事專欄作者「子桑鷹脈」發布文章指出，俄羅斯軍方於當地時間 11 月，在奧倫堡地區的洲際彈道導彈發射場舉行號稱「俄羅斯最強核威懾武器之一」的薩爾馬特洲際彈道導彈試射活動，但相關發射活動卻再次宣告失敗。

AviVector利用Airbus Pleiades Neo約30公分解析度衛星影像，揭露29日俄羅斯 ICBM 薩爾馬特洲際彈道導彈試射失敗後的現場，可見明顯彈坑與發射井周邊的軍事活動。 圖：翻攝自 X @Etienne_Marcuz

「地球村的故事」表示，西方國家公布的衛星照片顯示，試射薩爾馬特的發射場滿目瘡痍，推測該枚導彈在發射失敗後發生爆炸，並直接摧毀了導彈發射井與周邊相關設備。「地球村的故事」稱，薩爾馬特導彈已在 2 年的時間內連續 2 次試射失敗，且都破壞了導彈發射裝置，認為俄羅斯可能在該款導彈的開發過程中遭遇了難以克服的技術問題。

「地球村的故事」指出，薩爾馬特是液體燃料洲際導彈，也是俄羅斯核威懾現代化計畫中，用來取代 SS-18 「撒旦」導彈的新型武器，推測其具備超遠射程與攜帶多個彈頭的能力。「子桑鷹脈」也補充表示，薩爾馬特導彈是俄羅斯設計來突破美國反倒系統的新型武器，與「海燕」核動力巡航導彈、「海神」核動力魚雷等武器被視為俄羅斯核威懾的「新三件套」。

俄羅斯總統普丁近期宣佈，蘇聯時期就開始研製的「末日武器」復活，「海燕」核動力巡航導彈的試射成功。(資料照片) 圖：翻攝自徐剛教授

與其他兩項武器不同，薩爾馬特在開發與試射的過程中頻頻受挫。「子桑鷹脈」稱，截至目前為止，俄羅斯已經針對薩爾馬特導彈進行過 6 至 7 次試射活動，但幾乎都以失敗告終，失敗原因與火箭的一、二級助推系統不穩定、引擎技術不成熟、燃料品質缺陷以及缺乏資金、技術等多項因素有關。

「子桑鷹脈」認為，薩爾馬特試射計畫頻繁宣告失敗，可能導致俄羅斯戰略威懾能力「空心化」，並延遲俄軍核威懾能力現代的進程，迫使俄羅斯繼續依賴可靠性存疑的老舊核武應對現代化競爭。「地球村的故事」也進一步指出，俄羅斯新型洲際導彈試射失敗一事，可能削弱歐洲國家對俄羅斯核威懾的擔憂情緒，甚至可能進一步鼓舞烏克蘭及其盟友的士氣。

雖然俄羅斯已舉行多次薩爾馬特的試射活動，但幾乎全數宣告失敗，甚至兩次炸毀發射相關設施。圖為蘇聯時期使用的塞米巴拉金斯克核試驗場。 圖：翻攝自 騰訊網 地球村的故事