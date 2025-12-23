俄研發新型反衛星武器 劍指「星鏈」

記者廖子杰／綜合報導

烏克蘭新聞網站「UNITED24」22日報導，北約成員國情報單位指俄羅斯正秘密研發新型反衛星武器，其可釋放具破壞性動能的「彈片雲」，用於摧毀美國SpaceX公司的「星鏈」（Starlink）衛星體系，意圖藉此箝制歐美援助烏克蘭作戰的太空優勢。

報導引述2個未公開具名北約成員國情報單位情資指出，俄國正在開發一款具備「區域效應」（zone-effect）的反衛星武器，其可在衛星軌道上釋放數十萬計的高密度微小彈片（pellets），用於癱瘓、摧毀大量「星鏈」衛星，從而削弱歐美國家的太空資產，並對烏軍維繫防衛作戰的關鍵通訊和導引效能造成嚴重衝擊。

歐美情報官員透露，該套系統仍處於研發階段，不排除僅是實驗性質或作為恫嚇籌碼，也尚未確定將實際部署；但加拿大太空部隊指揮官霍納准將認為，美國先前曾指控莫斯科持續研發太空核武器，因此，發展是類「破壞力相當但非核武」系統「並非不可能」。

值得注意的是，由於「星鏈」衛星位於距地球僅約550公里的低地軌道，而國際太空站（ISS）和中國大陸的天宮太空站都在更低軌道運行，若貿然部署或使用該類武器，將對各國太空資產構成重大威脅，部分專家與分析人士批評，是類攻擊手段將對俄國與同盟帶來嚴重損失，對其「玉石俱焚」的構想難表苟同。

歐美情報懷疑俄羅斯秘密研發全新反衛星武器，旨在打擊「星鏈」衛星群。圖為先前搭載「星鏈」衛星的火箭發射升空。（達志影像／美聯社資料照片）