俄研「反星鏈」武器計畫曝光！北約警告：低軌道衛星恐成戰場新目標

美國的「星鏈」衛星。 圖:翻攝自石宏主編

[Newtalk新聞] 烏克蘭媒體近日引述北約情報指出，俄羅斯正研發新型反衛星武器，主要目標鎖定美國太空公司 SpaceX 的「星鏈」（Starlink）衛星系統。報導稱，由於「星鏈」在俄烏戰場上對烏克蘭軍方發揮關鍵作用，已對俄軍構成實質困擾，俄方因此加快相關反制武器的研發進程。

報導指出，在俄烏衝突中，雙方電子戰能力均十分強大，俄羅斯更投入大量電子戰設備，對烏軍傳統通信系統造成嚴重壓制。在此背景下，烏克蘭軍隊的前線指揮、部隊協同與即時通信，極度依賴「星鏈」提供的低軌道衛星通訊服務。多名軍事分析人士認為，若失去「星鏈」支援，烏軍的戰場運作能力將受到明顯削弱。

馬斯克旗下的 SpaceX 公司，圖為星鏈（Starlink）衛星。 圖：富爾特圖庫（資料照）

「星鏈」由美國企業家馬斯克主導推動，透過在地球低軌道部署數以萬計的小型衛星，建立高密度衛星網路，以確保全球通訊的穩定與冗餘性。該系統初期曾被外界低估其軍事價值，但俄烏戰爭爆發後，其在實戰中的作用迅速凸顯，成為烏軍不可或缺的關鍵基礎設施之一。部分觀察指出，「星鏈」在戰場上的實際效能，甚至超過北約提供的多項先進武器裝備。

烏克蘭媒體進一步分析稱，儘管美國曾對外宣稱縮減或暫停對烏軍事援助，但在指揮、通訊、導航與情報等核心支援層面，相關協助並未中斷，而「星鏈」正是其中最具戰略意義的支柱之一。

烏軍通過星鏈系統，利用無人機對俄軍進行攻擊。 圖 : 翻攝自 環球網

根據北約情報評估，俄羅斯正研究以「群體對群體」的方式，應對「星鏈」衛星數量龐大的特性。傳統反衛星武器難以逐一攔截如此密集的低軌道目標，因此俄方可能轉向大範圍「面殺傷」概念，發展能同時威脅大量衛星的新型武器系統。

報導形容，這類反衛星武器可能採取類似「高速爆破」的作戰思路，從地面發射攔截裝置，在「星鏈」衛星軌道附近引爆，釋放數以十萬計的微小破片。由於衛星在低軌道高速運行，即便體積極小的碎片，也可能對衛星造成致命損害。

不過，相關消息目前仍主要來自匿名的北約情報來源，尚未獲得獨立證實。分析指出，俄羅斯確實繼承了蘇聯時期的反衛星技術基礎，具備研發此類武器的技術能力，但是否實際動用仍存在重大顧慮。專家警告，反衛星武器一旦使用，恐在低軌道產生大量太空碎片，造成無差別破壞，影響不僅限於「星鏈」，也將威脅其他國家的商用與軍用衛星。

分析指出，俄羅斯確實繼承了蘇聯時期的反衛星技術基礎，具備研發此類武器的技術能力，但是否實際動用仍存在重大顧慮。俄羅斯總統普丁。 圖：翻攝自 X

分析人士認為，若俄羅斯對「星鏈」發動攻擊，勢必引發國際社會強烈反彈。低軌道衛星已成為各國通訊、導航與安全體系的重要基礎，一旦遭受破壞，後果將波及全球。

截至目前，俄羅斯官方尚未就相關報導作出正面回應。但隨著低軌道衛星在軍事與民用領域的重要性不斷上升，如何防止太空武器化、確保衛星安全，正成為國際社會日益關注的重大議題。

