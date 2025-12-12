俄神秘潛艦「哈巴羅夫斯克號」服役! 專家：裝6「海神」可輕鬆毀航母艦隊

「哈巴羅夫斯克號」是專門用於發射「海神」核動力超級魚雷的核潛艦，最多可攜帶 6 枚「海神」。圖為「哈巴羅夫斯克號」外型設想圖。 圖：翻攝自 騰訊網 海事先鋒

[Newtalk新聞] 近年來，俄羅斯持續推動核威懾的現代化，最新型的「海神」( Poseidon ) 核動力超級魚雷以及「海神」的發射平台也受到國際社會的廣泛關注。有中國專家分析指出，俄羅斯近期正式將專門發射「海神」魚雷的新型核動力潛艦「哈巴羅夫斯克號」正式編列海軍服役，宣稱其可憑藉「海神」的力量輕鬆毀滅西方國家的航母艦隊，是俄羅斯國內最神秘的新型潛艦。

《騰訊網》軍事專欄作者「海事先鋒」發布文章指出，雖然「哈巴羅夫斯克號」已於當地時間 11 月 1 日正式編列俄羅斯海軍服役，但截至目前為止，外界仍尚未獲得任何一張該船艦的外觀照片，內部配置也持續隱藏在一團迷霧之中，僅確定該艘潛艦設有「海神」核動力超級魚雷的發射能力。

有中國專家分析指出，解放軍應該發展類似技術，打造與「哈巴羅夫斯克號」、「海神」相同的武器，強化海軍的戰鬥能力。 圖：翻攝自 騰訊網 海事先鋒

「海事先鋒」表示，「哈巴羅夫斯克號」最多可以裝載 6 枚「海神」，並可結合核潛艇匿蹤攻擊以及「海神」強大破壞力的兩項優勢，成為西方國家海軍的最大威脅。「海事先鋒」強調，來自「哈巴羅夫斯克號」的攻擊是幾乎無法防禦的，「一艘這樣的核潛艇，就能輕鬆毀滅西方國家的一整支航母艦隊」。

「海事先鋒」稱，「哈巴羅夫斯克號」是俄羅斯海軍的「殺手鐧」級武器，俄羅斯方面也針對該潛艦的所有資訊實施了最高級別的保密措施，甚至就連參與開發的研究人員都不清楚艦艇整體設計。「即使到了『哈巴羅夫斯克號』服役的那一天，國際社會也並未獲得任何與該潛艦相關的照片，僅有一張艦艇尾部的特寫照片作為服役證明在網路上流傳」。

俄羅斯總統普丁表示，「波塞頓」搭載的核反應堆功率比「海燕」導彈動力裝置高出一千倍。 圖：翻攝自 X Visioner

「海事先鋒」強調，「哈巴羅夫斯克號」是一款專門用於發射「海神」核動力超級魚雷的核潛艦，預估最大射程可超過 1 萬公里，最大作戰深度則可達 1000 公尺，「如果俄軍潛艦在夜間的深海中發射『海神』，那麼西方國家將無法對其進行探測或攔截」。「海事先鋒」補充表示，即使目標移動，「海神」也能透過改變航行方向的方式，鎖定攻擊目標，對敵方艦隊進行有效的核打擊。

「海事先鋒」推測，「哈巴羅夫斯克號」核潛艇可能是俄軍「北風之神-A 」型導彈和潛艇的改裝型號，將原先的 16 單元導彈發射器改裝為「海神」核魚雷發射器，並提升艦體的機動性與靜音能力。「海事先鋒」也進一步指出，「哈巴羅夫斯克號」最大航速可達 30 至 32 節 ( 每小時 55.56 至 59.26 公里 )，最大潛航時間預估可達 120 天。

俄國北風之神級核子潛艇。 圖 : 翻攝自俄羅斯國防部

「海事先鋒」總結認為，「哈巴羅夫斯克號」將整合「很難被發現的核潛艇」以及「幾乎無法被發現與攔截的核動力魚雷」於一體，成為俄羅斯「無堅不摧」的核攻擊利器，強調中國解放軍應學習相關經驗，發展類似的武器與載具，進一步提升海軍的戰鬥能力。

