俄秀烏企圖斬首「證據」! 盧卡申科講故事 : 我警告時 普丁正在收行李

俄羅斯國防部展示無人機殘骸，聲稱這是企圖斬首普丁的無人機之一。 圖 : 翻攝自俄羅斯國防部

[Newtalk新聞] 據《路透社》當地時間 12 月 31 日報導，在俄羅斯國防部發佈了一段展示「襲擊俄羅斯總統普丁位於諾夫哥羅德州官邸的烏克蘭無人機殘骸」的影片後，烏克蘭外交部隨後對此予以否認。根據外媒報導，CIA 也向川普報告並無烏克蘭企圖斬首普丁的證據。

《路透社》報導稱，烏克蘭外交部稱「絕對確信」沒有發生襲擊。烏外交部發言人在接受《路透社》採訪時稱這段視頻「可笑」，基輔方面「絕對確信沒有發生過此類襲擊」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫 29 日說，烏克蘭 28 日深夜至 29 日淩晨用 91 架遠程攻擊無人機襲擊普丁位於俄西北部諾夫哥羅德州的官邸，俄方將予以還擊。烏克蘭總統澤連斯基稱俄方說法「純屬捏造」。美國總統川普對俄總統官邸遇襲表達「震驚和憤怒」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫。 圖：翻攝自 X

俄羅斯國防部 12 月 31 日通報說，俄空天軍當地時間 28 日晚 7 時 20 分左右探測到烏克蘭對普丁位於俄西北部諾夫哥羅德州的官邸的襲擊，烏克蘭動用91架無人機從蘇梅州和切爾尼戈夫州起飛。

俄空天軍防空導彈部隊司令亞歷山大·羅曼年科夫在記者會上表示，所有無人機都被俄軍擊落。據俄羅斯《消息報》、《今日俄羅斯》（RT）等媒體報導，俄羅斯國防部當日公佈一段影片，曝光了襲擊普丁官邸的一架無人機殘骸。報導稱，該無人機攜帶了 6 公斤高爆炸藥。

此外，《白俄羅斯通訊社》 12 月 31 日報導，在被問及俄羅斯總統普丁官邸遭烏克蘭無人機襲擊時，白俄羅斯總統盧卡申科講述了他如何警告普丁警惕暗殺風險。

當地時間 28 日，美國總統川普邀請烏克蘭總統澤連斯基率領的代表團前往海湖莊園，就俄烏局勢展開談判。俄國事後聲稱，由於烏克蘭企圖暗殺普丁，俄羅斯不承認此次談判內容。 圖：翻攝自 @SavchenkoReview X 帳號

盧卡申科稱 :「昨晚我想到了這件事，我回想起了和普丁的一次對話。我想那是在南非金磚國家峰會之前。他正在收拾行李。我問他，『你要去哪兒？』普丁稱，『你不知道嗎？我們有金磚國家峰會。』」

盧卡申科稱 :「我說：『你打算飛過去嗎？』普丁回答道，『是的，他們邀請我了，他們在那裡等著我。』我說：『你在說什麼！現在是戰爭時期！』普丁說，『他們現在沒那麼瘋狂了，沒那麼瘋狂了。』我說，『你真的認為那裡每個人都很理智嗎？去那裡毫無意義！』」

盧卡申科稱 :「也許是我施壓的原因，後來俄羅斯外長拉夫羅夫去參加了峰會。」

俄羅斯總統普丁因遭國際刑事法庭的戰爭罪通緝，未出席於南非舉辦的「金磚峰會」。(示意圖) 圖 : 翻攝自「X」（原推特）@LulaOficial

盧卡申科強調 :「但這可不是小道消息，情報部門一直向我們通報情況。這是來自西方的消息，說有人正在策劃針對俄羅斯總統的恐怖襲擊。」

盧卡申科強調 : 「今天我想到，當初警告他、告誡他是多麼正確。很明顯，西方所有人都明白：如果普丁下臺，一切都會不同。我今天首次透露此事，是因為我們不能掉以輕心。」

