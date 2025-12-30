俄稱普京官邸遭烏克蘭無人機攻擊 基輔指責造謠

（德國之聲中文網）俄羅斯外長拉夫羅夫周一（12月29日）稱，烏克蘭在周日晚至周一凌晨期間向普京位於諾夫哥羅德州的住所發射了“91架遠程無人機”。據稱所有無人機均被擊落，未造成人員和財產損失。

拉夫羅夫表示：“鑑於基輔犯罪政權已經徹底墮落，並轉向國家恐怖主義政策，俄羅斯將會重新考慮談判立場。”但他並未作詳細說明或提供證據。

烏克蘭總統澤連斯基稱俄羅斯的說法是“徹頭徹尾的捏造”，旨在破壞和平進程。但美國總統特朗普卻在周一早些時候與普京通電話後，將矛頭指向基輔。

“我不喜歡這樣。這不好，”特朗普在他位於佛羅裡達州的海湖莊園談到俄方指稱的襲擊事件時告訴記者。“你知道是誰告訴我的嗎？是普京總統告訴我的。”特朗普補充道：“現在是敏感時期，時機不對。”

特朗普承諾15年安全保障

目前正值烏克蘭和平進程的關鍵時刻。烏克蘭方面表示，已同意美國起草的和平計劃的90%，其中包括戰後安全保障問題。

但領土問題仍懸而未決。而在戰場上數月來始終處於推進勢態的俄羅斯已一再拒絕任何不滿足其最大化要求的方案。

據克裡姆林宮稱，普京在周一與特朗普的通話中表示，他仍然致力於和平進程，但鑑於所謂的無人機襲擊事件，他將“修改”俄羅斯的談判立場。

特朗普表示，在周日與澤連斯基會談後，和平協議“非常接近”達成。

澤連斯基周一宣布，美國最終承諾在戰後提供安全保障——盡管期限僅為15年，但有可能延長。澤連斯基之前曾對媒體表示，他在上周日與特朗普的會談中提出，希望美方提供更長期的安全保障，“考慮30年、40年甚至50年的可能性”。

除此之外，領土問題以及莫斯科佔領的烏克蘭南部扎波羅熱核電站的未來仍懸而未決。

作為戰後和解方案的一部分，普京一直要求完全控制烏克蘭東部的頓涅茨克地區。他周一表示，他的軍隊仍然計劃武力奪取該地區以及莫斯科聲稱對其擁有主權的烏克蘭其他三個地區。

