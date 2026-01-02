俄稱烏無人機襲總統官邸 烏克蘭否認攻擊指控

俄方本週指控烏克蘭使用無人機，襲擊位於俄國北部的總統官邸，讓俄烏停火談判節外生枝。烏方駁斥這項指控毫無證據，俄方隨後在31日公布相關影像。

在俄國軍方提供的畫面中，有一台無人機在雪地中墜毀。俄方表示，這台來自烏克蘭的無人機，搭載了重達6公斤的爆裂物，由於只有尾部遭到擊中，其他零件仍然保持完整。

俄國飛彈防禦部隊司令羅曼能科夫指出，「這次攻擊的部署、空對空武器的數量，以及無人機從3個方位朝總統官邸而來，都顯示烏方的攻擊是有目標、計畫縝密，而且層次分明的。」

俄軍隨後也解密了無人機的控制面板，發現烏方總共發射了91架無人機，從3個不同方向來襲，而目標確實就是俄羅斯總統官邸。俄方在1日將相關資訊轉交給美國大使館官員。

俄軍副參謀總長柯斯丘科夫表示，「我們想與您分享無人機的控制器，以及由我們專家撰寫的相關描述。我們相信這會解決所有疑問，讓真相得以澄清。」

除此以外，俄國政府同時指控烏克蘭從跨年到元旦，仍持續襲擊莫斯科。俄方擊落了將近30架無人機，並且在2座機場實施管制措施。而由於這些事件，俄國將會考慮調整在談判中的立場。

不過，烏克蘭始終否認發起這次攻擊。美國總統川普（Donald Trump）則是先對攻擊事件表示相當憤怒，隨後又在社群平台上轉發美國媒體的評論，文章中指責蒲亭刻意阻撓和平進程。

外界解讀，川普可能是在表達對俄方說法感到懷疑。但無論事件真假，都突顯了「俄烏戰爭」在真正結束之前，隨時可能出現意外的變數。