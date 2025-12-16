俄稱聖誕停火須以和平協議為前提 荷蘭將設烏克蘭國際索賠委員會

克里姆林宮今天(16日)表示，烏克蘭提出的聖誕節停火提議，是否可行將取決於是否能先達成和平協議。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)指出，俄羅斯反對任何可能被基輔用來整補軍力的停火方案。他並表示，莫斯科方面尚未看到有關為烏克蘭提供類似北約安全保障的具體提案內容，儘管美國與歐洲官員先前曾表示，華府已提出相關構想。

另一方面，歐洲方面已開始著手規劃戰後究責與賠償機制。荷蘭外交部長范維爾(David van Weel)今天也表示，荷蘭將成為烏克蘭國際索賠委員會的所在地。

該委員會的主要任務在於驗證烏克蘭因戰爭所提出的損害賠償請求，但不代表可立即保證由俄羅斯支付賠償，實際償付仍須視後續政治與法律進程而定。(編輯：許嘉芫)