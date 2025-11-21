俄稱重奪烏東關鍵城市！ 川普再拋28點終戰計畫

俄羅斯持續趁冬季，往烏東推進，最新宣稱，重新奪下哈爾科夫州的「庫皮揚斯克」，與此同時，美國再拋出，新版28點和平方案，內容似乎卻還是要烏克蘭割地和談，而且不能加入北約。目前烏克蘭總統澤倫斯基，也正在基輔接見美國代表團，歐洲方面則重申，任何談判，都需要有歐洲和烏克蘭加入。

美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）等美方代表，在烏克蘭基輔與烏克蘭總統澤倫斯基見面討論川普政府的28點和平方案。（圖／達志影像美聯社）

俄羅斯近日加大冬季軍事進攻力度，並宣稱已重新奪回烏克蘭哈爾科夫州的「庫皮揚斯克市」（Kupiansk）。俄羅斯總統普欽身著迷彩服在神秘地點聆聽戰況報告，同時提醒部隊為烏軍投降創造條件。與此同時，俄方對北約國家採取一系列挑釁行動，包括無人機襲擊、派遣間諜船及破壞鐵軌等。美國總統川普則急於推動和談，提出新的28點和平計畫，但該計畫遭到烏克蘭方面的強烈質疑與反對。

俄羅斯總參謀長格拉西莫夫表示，俄軍西部部隊已經收復庫皮揚斯克市。在這場戰事中，俄羅斯總統普欽換穿迷彩服，在一處神秘地點聆聽戰況匯報。期間，普欽特別詢問軍方是否已為烏克蘭部隊的軍人創造必要條件，使他們能在當前情況下放下武器投降。

然而，普欽一邊提醒要給烏軍投降機會，一邊卻對北約國家做出更多挑釁行動。俄方對烏克蘭西部發動致命無人機和飛彈襲擊，導致北約不得不派出戰機應對。此外，一艘俄羅斯間諜船出現在英國水域，通往烏克蘭的波蘭鐵軌也遭到襲擊。這些行動從無人機騷擾、破壞鐵軌到間諜船攻勢，明顯是在測試北約的底線。

儘管局勢緊張，美國總統川普仍急於促成俄烏和談。白宮發言人李威特表示，總統支持這項計畫，認為這對俄羅斯與烏克蘭都是一份好計畫。根據美國媒體Axios從消息人士獲得的資訊，這份全新的28點和平計畫內容包括簽署互不侵犯協議，要求烏克蘭不能加入北約，同時還需割讓領土給俄羅斯，而美國則提供安全保證。

這項和平計畫一經披露，立即引發烏克蘭方面的強烈不滿。烏國會外交事務委員Oleksandr Merezhko表示，他們對這個所謂計畫的細節所知甚少，但在他看來，這個計畫確實可疑且荒謬，就像是俄羅斯先前那些荒謬且絕對不會被烏克蘭所接受的要求總結。他認為，這個新版計畫與先前提出的方案沒有太大差別。

歐盟方面也重申了自己的立場，強調任何談判都需要烏克蘭和歐洲人共同參與，否則不會輕易接受。

