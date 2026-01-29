俄空襲致烏克蘭嚴冬無暖氣 義大利贈鍋爐、發電機

（中央社記者黃雅詩羅馬28日專電）俄羅斯近日猛攻烏克蘭基礎設施，造成大量烏克蘭民眾在嚴冬無暖氣使用。義大利今天援贈烏克蘭78台工業鍋爐，未來幾週將再運送300台工業鍋爐，並提供中大型發電機給醫院等重要場所使用。

俄羅斯近日空襲烏克蘭基礎設施，烏克蘭首都基輔（Kyiv）在寒冬低溫中，有數百棟建築缺乏暖氣供應。烏克蘭總統澤倫斯基近日向盟國尋求支援。

義大利總理府今天發布新聞稿指出，為應對俄羅斯蓄意襲擊烏克蘭民用基礎設施造成的能源危機，義大利正向烏克蘭提供工業鍋爐和發電機等實際援助，這些攻擊已在烏克蘭多個主要城市引發人道危機。

義大利總理府表示，這項援贈是基於總理梅洛尼（Giorgia Meloni）去年10月在歐洲理事會期間，會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時所做的承諾。

義國總理府表示，首批78台工業鍋爐已於今日交付完畢，未來幾週還將交付300台鍋爐，總裝置容量約900兆瓦（MW），這些鍋爐將用於協助城市受損的供暖網絡，幫助維護醫院、重要公共服務設施。此項人道援助的供熱能力，可滿足約9萬戶家庭用量，或供應一個約25萬居民的城市中樞運作。

義大利政府另啟動一項計劃，向烏克蘭提供中型和大型發電機。這些發電機將在停電時為醫院、供水系統和關鍵基礎設施提供電力支援。義國總理府表示，目前義大利已有許多民間單位向烏克蘭援贈發電機，義國政府採取行動，旨在補充、強化人道援助的效果。（編輯：陳慧萍）1150129