俄籍妻嫁來台狂玩交友軟體約砲 連劈2男對話超露骨 丈夫崩潰提告

一名31歲俄羅斯籍女子嫁給台灣洪姓男子將近5年，原本兩人婚姻看似正常，未料洪姓男子去年5月間卻發現妻子頻頻滑交友軟體，甚至還主動約砲排解寂寞，前後連劈2名台籍男子。老公洪男抓包後氣炸提告，經法院審理，判俄籍妻子和其中一名小王需連帶賠償20萬元。

判決指出，洪男和俄籍妻子於2019年結婚，原本看似甜蜜，直到洪男驚覺妻子頻頻滑交友軟體，後續又在相關裝置中發現妻子和2名台籍男子的曖昧對話。

去年5月妻子和台籍男子配對成功，當天晚上就火速赴約見面，不但私下發生親密關係，還多次主動傳送訊息示愛，傳LINE表示「寶貝你下次來高雄一定要找我，我想給你很多很多愛，也需要你的愛。」男方則露骨回誇「寶貝很可愛、很聽話」，內容尺度破表。

更離譜的是，俄籍妻子隨後又透過交友軟體結識另名台男，兩人不但發生性關係，還甜蜜告白「好想跟你一起養狗，像我們是一個家庭，小狗是我們的孩子」。

洪男在夫妻共用的電腦中，意外發現大量曖昧對話與私密紀錄，驚覺被戴綠帽，憤而離婚並對妻子和2名小王提告，合計求償80萬元。全案經高雄地院審理，其中一名台男辯稱不知道對方已婚，不過仍掏出30萬元和洪男和解，另名台男則否認發生關係，還聲稱不知對方已婚，不過法官綜合對話紀錄與相關證據後，認定說詞不足採信，判決俄籍妻子和該名台男侵害配偶權，須連帶賠償洪男20萬元，全案可上訴。

