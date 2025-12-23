俄籍正妹來台賣國旗詐財！「騙到江和樹」踢鐵板…移民署火速逮人驅逐

記者吳泊萱／台中報導

俄籍正妹疑似濫用民眾愛心詐財，對外自稱聾啞人士，靠賣台灣國旗籌措旅費。（圖／翻攝畫面）

近期台中出現一名俄籍金髮正妹，疑似利用台灣人的同情心詐財，對外自稱聾啞人士，以「籌措旅費」為由，在市區兜售國旗。昨日（22日）議員江和樹被騙了100元後，報警處理，移民署台中專勤隊今日（23日）火速逮捕女子，經調查女子持觀光簽證入境，卻違規從事販賣行為，後續將依法將女子強制驅逐出國。

議員江和樹也被騙，花百元買國旗後，被網友告知遇到詐騙。（圖／議員江和樹提供）

昨日（22日）上午，一名金髮正妹手拿台灣國旗走進台中市議員江和樹的服務處，接著遞出紙條，表示自己是聾啞人士，想以賣國旗方式籌措旅費，江和樹信以為真拿出百鈔支持，沒想到事後卻被網友告知「這是詐騙」，只好報警處理。

廣告 廣告

俄籍女子11月底入境，靠賣國旗籌措旅費，被逮捕時身上有4萬多元現金。（圖／翻攝畫面）

移民署中區事務大隊獲報後，立刻由台中市專勤隊與霧峰分局組成專案小隊追查，發現該女子是俄羅斯人，在11月底持觀光停留簽證入境，並於今日（23日）上午10時許，在大里區攔截正在販售國旗的俄籍女子，並將人帶回調查，在對方身上發現4萬多元現金。

俄籍正妹疑似濫用民眾愛心詐財，對外自稱聾啞人士，靠賣台灣國旗籌措旅費。（圖／翻攝畫面）

而在調查過程中，女子全程使用手機輸入對話，並未開口，警方無從得知對方是否為聾啞人士。女子自稱有人教她可以透過賣國旗方式籌措旅費，但因女子持停留簽證入境，依法不得從事販賣行為，已明確違反《入出國及移民法》第29條規定。台中市專勤隊表示，後續將依法將俄籍女子驅逐出國，並對其處以一定時間內管制入境。

台中市專勤隊隊長陳仁政強調，這類利用同情心非法營利的行為，不僅破壞社會秩序，更會排擠真正需要幫助的人。移民署將持續針對外來人口非法行為嚴厲查處，以維護社會治安。若民眾發現疑似非法打工或違法情事，可撥打專勤隊檢舉電話，共同守護社會安全。

更多三立新聞網報導

4歲女童染二期梅毒！醫師一查傻眼了…阿嬤「愛的舉動」害慘孫女

不堪悍妻河東獅吼！苗栗男跳樓逃跑摔斷右腳踝…訴請離婚結果出爐

台中25歲女警恐嚇對盧秀燕開槍！分局擬議行政懲處：不排除免職

盧秀燕美照被毀容！台中女警黑化「揚言腦門開三槍」…恐怖發文曝光

