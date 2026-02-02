俄籍男「僅穿內褲」邀空服員決鬥還想跳機！ 迫降被捕
亞洲航空（AirAsia）29日越南芽莊飛往泰國曼谷，有一名俄羅斯男子與空服員發生爭執後，脫下衣物僅剩內褲在飛機上穿梭，並試圖打開飛機艙門，最終遭到泰國警方逮捕。
醉客失控脫衣大鬧亞洲航空
根據外媒《每日郵報》報導，男子疑似處於醉酒狀態，期間不斷往返廁所，甚至向空服人員發起「決鬥」，當空服員試圖安撫其情緒時，他竟大聲用英語咆哮「別碰我」，隨後更命令打開機艙門，並瘋狂叫囂，「你們能不能告訴空服員們，讓他們把該死的門打開？」更質問道「他們是想讓我們死在這裡嗎？」
機上乘客表示，該名男子在起飛後曾與鄰座一名陌生人結識，隨後性格大變，不僅在機艙內放聲大叫，最後甚至將全身衣物脫掉，僅剩下一條內褲，隨後與一名空服員發生爭執，聲稱需要下飛機。
沒想到當飛機著陸、艙門開啟，但移動登機梯尚未架設完畢時，該男子竟直接從敞開的艙門縱身跳下，試圖在跑道上奔跑逃離，隨後因腿部受傷而被待命的泰國警方當場制伏抓獲。
東森新聞關心您
不良行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
受害者裸照全公開 美國司法部急下架艾普斯坦檔案
美5歲男童戴「兔子帽」遭拘捕！畫面惹淚 拘留12天終獲釋
武漢地鐵起重機倒塌 壓扁轎車釀1死1傷
其他人也在看
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。
老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北報導因為吃醋爆發衝突還亮槍！昨晚（30日）新北市新莊，一名女子在熱炒店舉辦尾牙，邀請了不是公司員工的男子，沒想到被男子的老婆知道後，認為兩人有曖昧，因此衝到現場，先是爆發口角跟推擠衝突，隨後又撂兒子來助陣。兒子真帶著兩名朋友到場，手握空氣槍揮舞恐嚇，當場被警方帶回法辦。晚間熱炒店外，一大群民眾喝得醉醺醺，看到警方到場，立刻往激動地往員警身上擠。男子著急想跟警方說發生什麼事，不停往前衝，就怕衝突再擴大，員警立刻噴辣椒水，把雙方隔開。但真正鬧事的，是三名蹲在一旁的男子，警方還在他們身上搜出空氣槍。老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣（圖／民視新聞）附近民眾：「之前還有開槍，他們主要是酒攤啊，很大聲這樣子，打架就不用講（很多）。」民視記者王毓珺：「鬧事的地點就在這間熱炒店，最近是歲末尾牙旺季，不少人都會喝得比較多，因此也更容易因為酒醉發生糾紛。」事情發生在30號深夜11點多，新北市新莊區中華路二段上，還原事發經過，33歲的顏姓女子，在店內舉辦尾牙餐敘，還邀請了不是員工的60歲陳姓男子，被陳姓男子的老婆知道後，認為雙方有曖昧，一氣之下衝到現場，爆發口角推擠，隨後更撂兒子前來助陣。老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣（圖／民視新聞）19歲的翁姓兒子，開車載著兩名少年到場，為了助威，甚至還亮出空氣槍揮舞恐嚇。新莊分局偵查隊副隊長林廷璋：「立即逮捕持空氣槍恐嚇之3名犯嫌，詢後依恐嚇及恐嚇公眾罪嫌，移請臺灣新北地方檢察署偵辦。」感情中互相信任還是很重要，否則因為一時吃醋，不僅毀了別人的尾牙，還害兒子進警局，實在得不償失。原文出處：老公被揪去吃別公司尾牙 妻吃醋鬧場撂兒持槍助陣 更多民視新聞報導吃尾牙搭上線！已婚工程師帶女同事上摩鐵 還被慫恿：不然離婚只剩我沒槍？新莊尾牙糾紛「3青年亮槍恐嚇」 警方逮人送辦只差一頂安全帽！騎士拒檢失控撞人 500元罰單瞬間「變7個月徒刑」
飲料店留負評…女店長撂人把顧客打到滿頭包！雙方當街追打 場面超火爆
台北市松山區昨晚（1日）發生聚眾鬥毆事件，分別為2男2女共4人，毆打1名男子，造成他背部、頭部及臉部多處挫傷。警方獲報到場處理，得知受害人曾在女主嫌的飲料店留下網路負評，雙方約談判竟演變成衝突，警詢後，將涉案人依罪聚眾鬥毆、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪移送偵辦。
勞動基金大進補！新制勞退2025年大賺7469億元再創新高 勞工平均分紅近5.9萬元
受惠台股驚驚漲，勞動基金也繳出亮眼表現。勞動基金運用局今（2）日公布2025年12月勞動基金績效，單月大賺1,415億元；全年收益高達1兆1,177億元，收益率達16.06%，整體勞動基金規模為7兆7,925億元。其中，新制勞退基金賺7,469億元，再創歷史新高，若以目前參與收益分配的有效帳戶1272萬戶計算，每位勞工平均可分紅約5.87萬元。
【2026年2月活動推薦】寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
愛車停信義區停車場竟遭陌生人攀爬 車頂凹陷
北市一名男子，日前上班時把車停在信義區某地下停車場，沒想到要牽車時，驚見車身有掌痕和鞋印，抬頭一看不得了，車頂凹陷變形，事後報警並調閱監視器，竟然發現是陌生人所為。 #信義區 #停車場 #車頂凹陷 #監視器
撞人還爆打老夫妻！高雄資工男大生「神手鎖喉」制伏惡男 網讚爆：真英雄
高雄市環保局55歲馬姓清潔隊員，上個月30日騎乘電動單車逆向行駛行人專用區，撞到一對老夫妻，不僅沒道歉更動手打人。一名放寒假的21歲簡姓男大生路見不平，冒著被毆傷的風險，挺身以「鎖喉」手勢將馬男壓制在地，支撐近10分鐘直到警方趕抵現場，依現行犯將馬男逮捕。高市環保局祭出重懲，除即刻暫停其勤務執行，並將全案移送職工考核會議處。
黃仁勳才剛辦完「兆元宴」！愛店「磚窯」餐廳凌晨傳火警 疑因員工1疏失所致
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（31日）晚間在台北市松山區知名「磚窯古早味懷舊餐廳」舉辦AI供應鏈「兆元宴」，未料該餐廳...
31歲母餵藥害死2子檢警相驗 男友、前夫都到場｜#鏡新聞
台中市西區，今天(1/31)發生一起家庭悲劇，31歲的女子被懷疑餵食兩名年幼兒子不明藥物，導致兩人死亡，女子在下毒手前曾經打電話向好友說與男友鬧分手，自己要帶走兩個小孩，情緒不穩定，而她被逮捕後非常不配合警方，情緒也很激動，然而她的8歲大兒子平時是由她和前夫輪流照顧，只是因為放寒假，最近才和她同住，沒想到卻被毒死。
快訊／校園內砰一聲！7旬婦北市「某大學」墜樓 倒臥地面送醫搶救
墜樓意外！台北市汀州路四段某大學，一名年約70歲的婦人從校園內高處墜落，消防局獲報後到場，立即將傷者被送往醫院搶救。警方同時封鎖現場，並調閱監視器畫面，釐清事發經過。
小兄弟遭灌藥雙亡！需解剖抽驗體內毒藥物反應 二寶媽僅冷回：忘記了
台中西區一名31歲母親因情緒不穩企圖攜2子輕生，今（31）日凌晨餵食2名兒子服用不明藥物後造成死亡，警消人員趕抵時，發現女子情緒激動且有自傷之虞，將她四肢綑綁後送醫進行保護管束，約下午時分，女子被帶回派出所，不過面對警方詢問，女子多以「不知道」、「忘記了」回應，無法清楚說明動機。
獨家》愛車停路邊車格內卻收罰單！ 警：車尾突出車格
北市一名男子，把車停在路邊停車格內，下車幫太太買東西，太太在車上休息，結果警察來開單，原因是認定車尾跟左後輪明顯超出停車格，這讓駕駛不滿，認為沒有妨礙交通，警察應該要先勸導比較妥當。對此，警方表示，是依規定開單，駕駛有疑問都可以申訴。 #台北市 #停車格 #罰單 #違規停車 #申訴 #交通規章
北市光復南路大樓火災釀2死！罹難者身分曝光 他1原因外出躲死劫
台北市大安區光復南路一棟住宅大樓於1月31日晚間發生重大火警，造成一對情侶不幸喪命。火勢發生在12層樓鋼筋混凝土建築的10樓，消防人員接獲通報後迅速趕往現場灌救，約於晚間9時18分將火勢完全撲滅，所幸未波及其他住戶。
三重行車糾紛！ 「被叭自摔」暴走 男持利器追情侶
新北市 / 綜合報導 新北市三重區昨(1)日深夜發生一起行車糾紛，龔姓男子騎在車道中間，到了路口想要右轉卻沒打方向燈，被許姓騎士按喇叭提醒後 剎 車不及自摔，沒想到男子一氣之下跑回家拿出利器跟鐵棍，並當街追趕許姓騎士與他的女朋友，甚至還動手砸車，嚇的周圍路人趕緊報警處理。警方獲報到場也立即將人帶返所，並在詢後依違反社維法及恐嚇罪，將人移送法辦。男子身穿雨衣手持利器，不斷指手畫腳向遠處叫囂，目擊民眾說：「趕快，趕快報警。」民眾見到長長一把利器，被男子拿在手中揮舞，嚇壞了趕緊報警，但員警到場後，男子仍不善罷甘休。龔姓男子VS.許姓騎士VS.員警說：「怎樣，不是很兇，對啊，幹什麼東西啊。」朝著許姓男子步步進逼，還不忘出口挑釁，全因為這件事。當事騎士女友說：「行車糾紛吧，但我們機車都沒有碰到，反正就是他騎車然後要右轉，完全沒有打方向燈，然後就差點撞到我男朋友。晚上11點左右有行車糾紛但沒碰撞到，他沒打方向燈差點擦撞我男友自摔」記者羅立安說：「事發就在新北市三重區三和路四段上，龔姓男子當時在路口摔車之後，心生不滿，馬上衝回家，拿了利器跟鐵棍出來要與許姓男子理論。」事發就在新北市三重區三和路四段上，龔姓男子在路口摔車後心生不滿，跑回家拿了利器跟鐵棍出來，要與許姓男子理論，行經路口時，騎在車道中間的龔姓男子，沒有打方向燈就突然右轉，讓許姓男子被嚇了一跳按了一聲喇叭示警，沒想到龔姓男子因此打滑摔車。當事騎士女友說：「他起來之後，他就很生氣他就一直對我們叫囂，罵三字經，什麼都有，超可怕，我們就很害怕直接往後跑。他那個還把我機車就推倒，推到馬路中間，然後拿酒瓶砸我機車。」龔姓男子VS.許姓男子VS.員警說：「怎樣，不是很兇(小聲一點啦)。」情緒激動還不斷提高音量，雙方隔空互嗆你一句我一句，像是把大批員警當成空氣。 三重分局慈福所所長俞明廷說：「犯嫌於變換車道時，遭後方機車騎士按鳴喇叭後不慎自摔，雙方遂發生口角糾紛。」據了解龔姓男子有傷害等等前科，警方當下也立即將他逮捕返所，詢後將依違反社維法，及恐嚇罪移送新北地檢署偵辦。 原始連結
起火原因出爐！光復南路大樓惡火釀2死 警消初判電線打結走火
台北市大安區驚傳火警，昨天晚間8時許，光復南路一棟大樓10樓竄出火煙，住戶見狀立刻報案；警消獲報後趕抵現場，隨即佈水線進行灌救，火勢在30分鐘後順利撲滅，但警消搜索火場時發現，邱男及許女倒臥浴室，兩人皆無呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治；1日火調人員與鑑識人員重回現場勘驗，初步研判是電線打結起火釀禍，與先前發現的卡式瓦斯爐並無關係。
飛來橫禍！台中轎車撞倒號誌桿 72歲婦遭波及送醫
今天下午4點左右，台中市北屯區東山路發生交通事故，一輛轎車行經路口時不明原因失控，撞倒臭豆腐店前的號誌桿。倒下的號誌桿疑似擊中一名72歲老婦，造成其頭部撕裂傷，隨後被送往台中慈濟醫院治療。
國父紀念館旁大火！ 社區大樓起火情侶雙亡
國父紀念館旁大火！ 社區大樓起火情侶雙亡