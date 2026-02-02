俄籍男「僅穿內褲」邀空服員決鬥還想跳機！ 迫降被捕

一名俄羅斯男子與空服員發生爭執後，脫下衣物僅剩內褲在飛機上穿梭，並試圖打開飛機艙門，最終遭到泰國警方逮捕。（示意圖／翻攝自Pexel）





亞洲航空（AirAsia）29日越南芽莊飛往泰國曼谷，有一名俄羅斯男子與空服員發生爭執後，脫下衣物僅剩內褲在飛機上穿梭，並試圖打開飛機艙門，最終遭到泰國警方逮捕。

醉客失控脫衣大鬧亞洲航空

根據外媒《每日郵報》報導，男子疑似處於醉酒狀態，期間不斷往返廁所，甚至向空服人員發起「決鬥」，當空服員試圖安撫其情緒時，他竟大聲用英語咆哮「別碰我」，隨後更命令打開機艙門，並瘋狂叫囂，「你們能不能告訴空服員們，讓他們把該死的門打開？」更質問道「他們是想讓我們死在這裡嗎？」

機上乘客表示，該名男子在起飛後曾與鄰座一名陌生人結識，隨後性格大變，不僅在機艙內放聲大叫，最後甚至將全身衣物脫掉，僅剩下一條內褲，隨後與一名空服員發生爭執，聲稱需要下飛機。

沒想到當飛機著陸、艙門開啟，但移動登機梯尚未架設完畢時，該男子竟直接從敞開的艙門縱身跳下，試圖在跑道上奔跑逃離，隨後因腿部受傷而被待命的泰國警方當場制伏抓獲。

