俄羅斯不打了！川普稱烏克蘭嚴寒 親自致電普丁籲停火一週獲同意

國際中心／綜合報導

美國總統川普於當地時間30日在白宮內閣會議上表示，由於烏克蘭即將面臨超強寒流，他親自要求普丁在一周內不要對基輔及其他城市開火，而普丁已同意這項請求。川普提到，烏克蘭領導層對此消息感到驚訝，但也對俄方這項承諾表示欣慰，並強調在基礎設施受損的情況下，烏克蘭民眾此時不應遭受飛彈攻擊。

川普在內閣會議上說：「我親自要求普丁總統在一週內不要向基輔和周邊城鎮開火，他同意了，我必須說這讓人欣慰。很多人跟我說不要浪費力氣打電話了，他（普丁）不會接的，結果他接了，我很高興他接了。」川普表示烏克蘭接下來將面臨「異常寒冷」的天氣。

由於俄羅斯先前的攻擊導致能源設施受損，烏克蘭多地正遭遇暖氣與電力中斷。根據法新社報導，俄軍周四對烏克蘭中部與南部的襲擊已造成6人死亡。面對川普的說法，俄羅斯駐華盛頓大使館將相關詢問轉給普丁辦公室與俄國外交部。俄羅斯外交部長拉夫羅夫在莫斯科表示，俄方不會討論私人外交對話的內容，並批評對外揭露談判細節的行為不符合外交慣例。

烏克蘭政府目前尚未針對川普的言論做出正式回應。不過，烏克蘭總統澤倫斯基在周三曾根據情報表示，俄羅斯正準備對該國能源基礎設施發動大規模的無人機與飛彈攻擊。澤倫斯基強調，真正渴望和平的人應該思考如何確保俄方停止侵略，而非籌備新的攻擊行動。

儘管前線情勢依舊緊繃，川普的特使威特科夫對結束戰爭的談判表示樂觀。威特科夫指出，目前雙方的安全協議與繁榮協議已大致完成，烏克蘭人民對於近期達成和平協議抱有期待。相關談判預計將於下月初重新啟動。

