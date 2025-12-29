俄羅斯也宣布軍演 元旦起日本「北方四島」實彈射擊

俄羅斯也宣布在日本北方四島軍演。（圖／美聯社）





日本接獲俄羅斯通知，將於2026年元旦開始，在北方斯島周邊進行為期2個月的軍事演習，日本政府相關人士28日指出，俄方今年多次通報在北方領土周邊進行軍事演習，並單方面暫停包括日本在內各國船舶的「無害通行權」。

根據日媒《產經新聞》報導，政府人士透露，俄羅斯已通知日方，將於明年元日到3月1日每天在色丹島北方的多個區域進行射擊演習。對於俄羅斯日益活躍的軍事行動，日本政府表示將透過外交管道提出嚴正抗議，並密切關注事態發展。

今年，俄羅斯幾乎每月都會發出軍演通知。4月，俄方指定了包括北海道近海及北方領土在內的廣大區域進行軍事演習。儘管日本政府反覆透過外交途徑抗議，表達「與我國立場不符」，但俄羅斯仍繼續進行相關通告，共計發出9次。

俄羅斯要在日本北方四島舉行實彈射擊軍演。（圖／翻攝自Google地圖）

此外，4月與10月，俄羅斯也通知停止色丹島、國後島、齒舞群島、澤捉島以及北海道周邊海域的「無害通行權」，但是根據《聯合國海洋法公約》，只要不侵害沿岸國的安全，其他國家應享有自由通行的無害通行權，而這些通知基於俄方將北方領土視為俄羅斯領土的前提，因此日本政府對此提出抗議。

更進一步的是，俄羅斯在10月還公佈了針對北方領土兩座無人島的命名法令，顯示其強化對該區域的主權宣示，試圖將管轄權等事實進一步既定化。

另外，26日自民黨參議員鈴木宗男訪問俄羅斯時，與俄外交部高層進行會談。鈴木表示，他向俄方傳達了來自高市早苗首相的對俄政策「心意」，並討論了北方領土原島民的墓地祭拜重啟問題及日俄漁業協議重啟等議題。就在會談結束後，俄方即通報了軍事演習的消息。

