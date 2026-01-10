俄羅斯二度使用新型極音速飛彈 專家：威嚇基輔盟友

官員9日表示，俄軍對烏克蘭發動一波大規模夜間攻擊，出動數百架無人機與數十枚飛彈，在烏克蘭首都造成至少4人死亡；這也是近4年戰爭中，俄羅斯第二次動用威力強大的新型極音速飛彈，明顯是在對基輔的北約(NATO)盟友發出警告。

美聯社報導，俄羅斯在這波猛烈轟炸中使用可搭載核彈頭的「榛樹」飛彈(Oreshnik)。歐洲各國領袖譴責，此舉「升高衝突、不可接受」。在此幾天前，莫斯科當局拒絕最新的戰後維和計畫

這波攻擊也正值莫斯科與華府關係再度降溫，因俄羅斯譴責美國，在北大西洋扣押一艘油輪。同時，美國總統川普(Donald Trump)也釋出訊號，表示支持一套強硬制裁方案，意在從經濟上重創莫斯科。

廣告 廣告

烏克蘭官員表示，基輔有4人死亡、至少25人受傷，這波夜間攻擊擊中多棟公寓。

根據基輔市軍事行政首長特卡琴科(Tymur Tkachenko)說法，死者包括一名緊急醫療人員；另有4名醫師與1名警察在執行救援任務時受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示，位於基輔的卡達大使館也被波及，並指出卡達在斡旋烏俄戰俘交換中扮演關鍵角色。他並呼籲國際社會，尤其是他認為俄羅斯「非常重視」的美國，作出「明確回應」。

烏克蘭國家安全局表示，已在烏克蘭西部的利維夫(Lviv)地區發現「榛樹」飛彈殘骸；調查指出，這枚飛彈是自俄羅斯西南部的卡普斯京亞爾(Kapustin Yar)試射場發射，目標並鎖定攻擊民用基礎設施。

俄羅斯國防部表示，這次攻擊是報復俄方所稱、烏克蘭上個月對俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin) 官邸所發動的無人機襲擊；但川普與烏克蘭方面皆否認這項指控。

俄方未說明「榛樹」飛彈擊中地點，但俄羅斯媒體與軍事部落客稱，其目標為利維夫州一處地下天然氣儲存設施；該地點鄰近波蘭邊境，是西方軍援進入烏克蘭的重要補給樞紐。

普丁先前曾表示，以10馬赫(Mach)速度飛向目標的「榛樹」飛彈，「就像隕石一樣」，且無法遭飛彈防禦系統攔截；若同時以多枚傳統彈頭發動攻擊，其破壞力可媲美核攻擊。他先前也曾警告西方，若允許烏克蘭使用長程飛彈攻擊俄羅斯境內，俄方可能對基輔盟友動用此型武器。

俄羅斯於2024年11月首次在烏克蘭城市第聶伯羅(Dnipro)使用「榛樹」飛彈。分析人士認為，這為俄羅斯增添一項心理戰工具，不僅讓烏克蘭民眾感到不安，也用以威嚇援助烏克蘭的西方國家。

烏克蘭外交部長西比哈(Andrii Sybiha)表示，針對俄羅斯使用這項武器要求緊急召開聯合國安全理事會會議，以及召開烏克蘭—北約理事會會議。

聯合國安理會已排定12日召開會議討論烏克蘭議題。