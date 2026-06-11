俄羅斯人哀號重返「石器時代」內幕 俄情報界龍頭奪網路生殺大權
俄羅斯部分地區從去年夏天開始出現斷網情況，今年春天更蔓延到首都莫斯科。民眾突然無法使用電子支付、導航與通訊軟體，被迫重拾現金與紙本地圖，甚至有人形容生活彷彿退回「石器時代」。而這場「數位鐵幕」背後，其實是一場克里姆林宮的權力爭奪戰，俄羅斯聯邦安全局藉國安之名，想將網路大權全部攬走，引發文職官員強烈反彈。
俄羅斯長期以來實施特定審查制度，過濾網路內容，並且禁用Facebook和Instagram等社群媒體。即便如此，莫斯科仍是一個網路高度發達的現代城市。金融時報報導，俄羅斯一名34歲的專案經理阿麗娜（Alina）在多年的電子支付環境中，早就沒有隨身攜帶現金的習慣。
但俄羅斯部分地區在去年夏天出現網路中斷的情形，尤其是與烏克蘭接壤的省份。官方表示，斷網理由是為了阻斷烏克蘭無人機的入侵。
到了今年3月，這波網路封鎖蔓延到了俄羅斯首都莫斯科。當時，莫斯科那些只能刷卡付款、且花大錢建置的「黃金公廁」突然無法使用。
阿麗娜回憶起3月首次斷網的那幾天說，「我得向同事借現金買午餐，之後還拜託他幫我買公車票，讓我能搭車返家。」並補充，「我花了一些時間才找到我的錢包，也得重新習慣要隨身攜帶它。」俄羅斯政府的斷網政策，讓她不得不重拾「類比時代」的技能。所謂類比時代是指，數位全面普及前，依賴實體物件與連續性物理訊號（如聲波、光影、電磁波）來記錄、傳遞資訊的時期。
不過，俄羅斯並非從3月一路斷網至今，而是時有時無。克里姆林宮往往突然實施斷網，沒有公告，也不是透過法律，就只是網路突然「消失」：手機突然沒訊號、導航路線出不來只能憑記憶找路、打電話而非透過App叫車、日常生活依賴的各種叫車、電子支付等App都不能用。在另一波打壓行動中，俄羅斯每月約有9000萬人使用的通訊軟體Telegram，其語音通話功能如今在全國大部分地區幾乎無法使用，而訊息傳送也時常延遲或無法送達。
就算不是在斷網期間，莫斯科也持續加強網路管控，限制Telegram等熱門通訊應用程式、收緊翻牆軟體VPN使用。莫斯科一家連鎖超市的糕點師艾古爾（Aigul）在一次斷網期間的TikTok影片中說道，「什麼都不能用，」並補充，「我們活得就像回到了石器時代一樣。」
以國安之名擴權 FSB逐步接掌俄網大權打壓異議
但封網這個問題，並不只是政府機構無能而已。根據前任和現任官員，以及商界人士的說法，斷網的背後，其實是俄羅斯國家內部權力悄然轉移，因為前身為蘇聯時代格別烏（KGB）、被視為俄羅斯情報界之首的俄羅斯聯邦安全局（FSB）權力持續擴張，正逐漸接掌何時、並向誰開放網路的大權，試圖防範來自國內外可能威脅俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）政權的各種敵人。
長期以來，監控俄羅斯的網路使用情況的機構除了俄羅斯聯邦安全局，還有總統行政部門、數位發展部，和負責執行網路審查過濾機制的監管機構Roskomnadzor共掌網路監管權力。
但根據知情人士說法，主要鎖定反對派人士、公民社會團體和內部敵人的FSB第二局（Second Service），從去年中開始遊說要求直接掌控網路。
第二局提出2個主要理由。其一，烏克蘭越來越頻繁利用俄羅斯自身的網路基礎設施，在俄羅斯境內發動無人機攻擊，例如：烏克蘭安全局2025年6月所發動的「蛛網行動」（Operation Spiderweb），超過100架無人機從走私進入俄羅斯的卡車木箱中發射，攻擊距離前線數千公里的空軍基地。因此，俄羅斯一旦關閉基地台，行動網路跟著中斷後，烏克蘭無人機就無法透過該管道運作。
其二，是Telegram的問題。從FSB的角度來看，Telegram構成雙重威脅：一方面，烏克蘭人可能利用這個平台策劃攻擊或招募俄羅斯人；另一方面，俄羅斯國內反對派仍能透過它集結和交流。
FSB局長博爾特尼科夫（Alexander Bortnikov）今年4月在一場電視轉播的視訊會議中抱怨，「敵方正在加強活動……尤其是在社群媒體和通訊軟體上」。一個月後，他又提到，伊朗首都的監控系統被植入了惡意軟體，來殺害伊朗領導層的行動，是「一個令人警惕的訊號」。
對Telegram的封鎖並非一次到位，而是逐步推進。自去年8月起，使用速度就開始變慢；直到今年2月，俄羅斯網路審查監管機構才正式證實封鎖措施早已實施，而自那之後，這項服務基本上已難以正常使用。
一名俄羅斯前高官表示，這類措施讓FSB能用這種新方式來壓制異議，並防止人們「以不受控制的方式彼此聯繫和交流」。
怕影響9月選舉 克里姆林宮文官反對FSB持續封網
根據2名前克里姆林宮高級官員說法，其實普丁的總統行政部門一直試圖反制FSB，因為他們擔心民眾對封鎖措施的不滿情緒，可能影響9月的國會選舉。其中1名前官員表示，「圍繞網路問題，FSB和克里姆林宮的文職官員之間存在激烈鬥爭，而文職官員幾乎全都反對這些封鎖措施。」並補充，「普丁遲早得出面裁決。現在已經可以從外部跡象看出，雙方正在激烈來回交鋒。」
不過，智庫卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）研究員普羅科彭科（Alexandra Prokopenko）表示，這些文職官員「沒有能力改變現況」。她和其他分析人士一樣認為，在9月選舉結束後，相關限制措施很可能還會進一步收緊。
Telegram創辦人：俄羅斯科技人才正大規模出走
俄羅斯要為斷網所付出的代價也不容小覷。Telegram創辦人度洛夫（Pavel Durov）上週表示，這波打壓行動正迫使俄羅斯流失科技人才。他說，「那些原本有能力在俄羅斯打造智慧手機作業系統的專業人才，正在大規模離開這個國家。」他還反諷，「那位以『數位主權』之名搞壞網路、讓國家倒退數十年的俄羅斯官員，理應獲得一枚由美國頒發的國家安全勳章。」
除了專業人才的流失，也開始影響經濟。畢竟方便的生活突然變麻煩，讓民眾開始減少消費，受到最大衝擊的有共享汽車、外送和電商平台。有些人甚至開始思考，是否該搬到沒有這類限制的國家生活。
俄羅斯數據分析公司Infoline執行長費迪亞科夫（Ivan Fedyakov）表示，「相較之下，鄰國哈薩克看起來簡直像一座舒適的綠洲。」
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