俄羅斯人妻偷吃2台男！「需要調教」露骨訊息曝光

一樁跨國婚姻中的外遇事件，讓高雄地方法院近日做出民事判決。一名洪姓男子向法院提起訴訟，控告他的俄羅斯籍妻子花花（化名）與兩名男性友人小王、小杉（化名）侵害了他的配偶權。法院審理後認定，俄籍妻子與小杉行為已逾越社交分際，應共同負連帶賠償責任，判決連帶給付洪男新台幣20萬元。然而，與花花發生性行為的小王，因無證據證明他知情對方已婚，獲判免賠。

根據判決書，原告洪男主張，他與俄羅斯籍的妻子花花在民國108年4月登記結婚，於114年1月離婚。在婚姻存續期間，他發現花花分別與2名男子小王、小杉有親密互動。

洪男指控，小王在113年5月與花花出遊並發生性行為。小杉則在113年10月與花花晚間出遊，深夜才返家，兩人之間甚至有「像我們是一個家庭，小狗是我們的孩子」、「愛你」、「我需要被調教」等對話。洪男認為這已逾越一般男女正常社交分際，情節重大，嚴重破壞其婚姻共同生活，故依《民法》規定，請求 花花、小杉連帶賠償新台幣40萬元的精神慰撫金。

被告小杉及花花曾抗辯，洪男是在未經花花同意下，竊看手機違法取得對話內容，應無證據能力。但法院審理認為，洪男是在與花花婚姻關係存續及同住期間，開啟花花的手機翻拍取得對話內容。洪男的行為目的是求證花花與其他異性間逾越分際的證據，並非為全面監控花花的日常生活，且未施以強暴或脅迫等暴力手段，其取得證據的手段與目的並未違反比例原則。因此，法院認定洪男所提出的對話內容具有證據能力。

法院根據對話內容認定，花花傳送愛心、使用「愛你」等親暱用語，以及小杉傳送「感謝你走進我的生活」等語，均已逾越社會一般通念所能容忍之已婚男女社交行為，確實破壞了洪男婚姻生活的圓滿與幸福。

至於另一名被告小王，雖然與花花在113年5月間有發生性行為，但法院查明花花是透過交友軟體認識小王。法院認為該交友軟體通常為無配偶之人使用。雖然洪男主張花花曾在社群平台貼出與洪男的合照，但花花貼文多達1700則且多使用俄文，難以認定小王需透過「大海撈針」方式查證其婚姻狀況。

由於無證據可證明小王在與花花往來時，知悉花花已婚，因此法院難以認定小王有侵害洪男配偶身分法益的故意或過失。最終，法院裁定洪男對小王的求償部分為無理由，予以駁回。綜上所述，高雄地方法院判決花花與小杉應連帶給付洪男精神慰撫金新台幣20萬元及其法定遲延利息。

