俄羅斯人妻愛的告白超鹹濕 台男夫見LINE對話心碎「小王有2個！」全部告起來

洪姓男子與俄羅斯籍妻子結婚6年，去年他發現妻子在配對網站與IG上先後認識2名男子，並傳送「我愛刺邀的性」等鹹濕露骨聊天內容，更先後與兩男相約發生性行為，憤而與今年初與俄籍嬌妻離婚，並向她與兩小王提告求償合計80萬元。高雄地院審理後，認定其中一男並不知道人妻已婚，僅判俄籍人妻與另名男友賠償洪男20萬元。可上訴。

洪男提告主張，他在妻子手機及共同使用的電腦內，發現妻子先後在去年5月及10月間，與兩名男子各有親密對話紀錄。其中，妻子更於去年5月5日至5月7日間，與「小王一號」出遊並發生性行為。「小王二號」則是在同年10月5日晚間與妻子出遊，還互傳「愛你」等簡訊。

洪男提出證據指出，妻子曾在社群平台Instagram上放夫妻兩人親密合照，並曾以電子郵件向他保證從未對別人隱瞞自己有老公，因此「小王一號」應知悉妻子的已婚身分，卻仍與她發生關係，還與妻子互傳「你明天晚上想跟我見面？」、「問題錯了呢小可愛」、「妳應該問 妳明天想被壓著幹嗎？」、「哈哈哈喜歡~」、「我需要被調教」等，讓他看了氣炸。

洪男指出，而妻子與「小王二號」的Line對話中，更有「愛你」、「像我們是一個家庭，小狗是我們的孩子」等，超越一般男女社交分際的親暱言論，認為妻子與兩小王均侵害他的配偶權。

但俄籍人妻與兩男均否認，表示在西方，「愛你」是社交用語，且洪男取得的對話紀錄是未經同意竊取所得，不具證據能力。另「想跟你一起養狗」僅是愛狗人士間的正常互動，並無逾越交友分際。「小王一號」則堅稱，他是透過交友軟體Tinder認識人妻，卻不知道她已婚，否認故意侵害配偶權。

法院審理後，認定「小王二號」與人妻Line對話中展現的愛意、討論彼此關係等內容，明顯已逾越社會一般通念所能容忍之已婚男女社交行為，判兩人連帶賠償洪男20萬元。「小王一號」部分則無法證明他知悉對方已婚，判免賠。



