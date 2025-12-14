俄羅斯人妻玩「Tinder」連劈2人 大膽示愛「我需要被調教」 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

一名俄羅斯籍女子愛麗絲（化名）6年前嫁給高雄一名洪姓男子，結果她因不甘寂寞，去年5月間開始玩交友軟體，還主動找網友約砲，甚至在對話中告訴對方「需要被調教」，分別與2名網友發生關係。洪男發現後怒不可遏提告，法院審理後，判決愛麗絲與其中一名網友須連帶賠償20萬元。

判決指出，洪男與愛麗絲在2019年結婚，親友們皆對這段異國婚姻給予祝福，夫妻兩人原本感情融洽，直到去年5月間，洪男意外發現妻子迷上交友軟體「Tinder」，還與一名不知名的台籍男子配對成功，甚至當晚就赴約見面。

洪男發現妻子似乎樂在其中，還主動傳LINE表示，「寶貝下次來高雄一定要找我，我想給你很多很多愛，也需要你的愛。」男方也熱情回應「寶貝很可愛、很聽話。」

讓洪男更崩潰的是，妻子在跟前一名網友打得火熱的同時，竟又在交友軟體結識另一名網友，雙方不但發生關係，妻子還撒嬌表示「好想跟你一起養狗，我們像是一個家庭，小狗是我們的孩子。」

這一切直到洪男在夫妻共用電腦中意外發現妻子與2名網友的曖昧對話後，他才知道被戴綠帽，於是對妻子及2名網友提告，並合計求償80萬元。

高雄地院審理時，其中一名網友辯稱不知愛麗絲已婚，但仍拿出30萬元與洪男和解；另一名網友則否認發生關係；法官綜合對話紀錄與相關證據，認定說詞不足採信，判決愛麗絲與該名網友侵害配偶權，須連帶賠償洪男20萬元，全案可上訴。

