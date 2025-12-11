俄羅斯人妻「需要被調教」連劈兩男 台籍老公頭冒綠光

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台籍洪姓男子與俄羅斯籍的小嵐(化名)結婚後，小嵐疑「床上需求無法被滿足」，透過交友軟體結識兩名台男，再約他們出來大戰三百回合，洪男從雲端硬碟發現小嵐出軌，提告向3人求償80萬元，但其中一名台男雖不知小嵐已婚，但私下賠了30萬元和解，另名台男和小嵐則被法官判賠20萬元。

判決指出，洪姓男子與小嵐於2019年結婚後，兩人疑因跨國婚姻產生的文化習慣出現磨擦，小嵐認為洪男無法滿足她的需求，於是上網交友尋找「刺激的性」。2023年5月，小嵐透過交友軟體認識阿倫(化名)，兩人先在LINE上聊了一陣子，小嵐問阿倫：「你明天晚上想跟我見面？」、「我需要被調教」，阿倫回她：「問題錯了呢小可愛」、「妳應該問，妳明天想被壓著幹嗎？」

兩人大戰過後，小嵐意猶未盡，傳LINE給阿倫：「寶貝你下次來高雄的時候要找我，我想給你很多很多愛，也需要你的愛」，阿倫也稱讚小嵐：「我最喜歡的性剛好是舔XX跟吃X」、「寶貝又這麼可愛」、「聽話」、「很棒」。

小嵐從阿倫身上獲得滿滿的愛後仍不知足，同年12月再透過交友軟體結識另名台男阿文(化名)，兩人不但相約發生性愛，小嵐還用俄文寫情書告白「感謝你走進我的生活」，阿文也回她：「很想跟你養狗，像我們是一個家庭，小狗是我們的孩子。」

小嵐連續與兩名台男發生婚外情後，被老公洪男從雲端硬碟發現姦情，洪男立即斬斷情緣與小嵐離婚，並向3人提告侵害配偶權求償80萬元。高雄地方法院審理時，阿倫雖辯稱不知小嵐已經結婚，但仍表現誠意拿了30萬元出來換取和解；而小嵐和阿文則否認偷情，但法官綜合相關事證後不採信他們說詞，判兩人應賠20萬元，可上訴。

