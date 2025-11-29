俄羅斯企業今年虧損2.63兆台幣 4成遭到拖欠付款

在普丁總統無止盡的戰爭下，俄羅斯企業虧損連連。 圖：翻攝自 NEXTA X 帳號

[Newtalk新聞] 俄羅斯景氣欠佳，企業虧損嚴重。《莫斯科時報》（The Moscow Times）稍早引述《商業日報》（Vedomosti），指出俄羅斯企業今年迄今虧損額大幅上升，1月至9月期間虧損總額較去年同期飆升近25%，達到6.52兆盧布（約新台幣2.63兆元）。

報導指出，約有18,400家企業出現虧損，比2024年同期增加11%。

許多部門出現超過一半以上企業虧損的情形。

受影響最嚴重的產業部門包括煤炭開採（虧損68.1%）、電力、天然氣和蒸汽供應（虧損54.7%）以及供水和廢棄物處理服務（虧損52.9%）。

此外，伐木業（45%）、石油開採業（48.1%）、金融保險業（44%）以及研發業（41.8%）等產業的虧損也接近50%。

少數產業逆勢而上，包括漁業（+12%）、航空航太運輸業（+10.8%）、公共管理和國防業（+7.4%）以及製藥業（+4.9%），這些產業的獲利能力均有所提升。

根據俄羅斯工業家和企業家聯盟（RSPP）的數據，近40%的企業報告稱，第三季存在交易對手付款逾期的問題。

國營企業也拖欠聯邦採購合約款項。

俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）表示，企業投資也出現疲軟，資本支出成長率從第一季的8.7%放緩至第二季的1.5%，降幅近六倍。

根據中央銀行的統計數據，截至10月份，近71.4萬家法人和自僱人士仍有未償還的銀行貸款，其中約1/4拖欠還款。

這一比例為至少兩年半以來的最高水準。過去12個月裡，該比例上升了6%，自2023年初以來幾乎翻倍。

