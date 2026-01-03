俄羅斯侵略烏克蘭 2025年所占土地僅次於開戰首年

（中央社基輔2日綜合外電報導）法新社今天發布一項分析顯示，俄羅斯2025年在烏克蘭所獲戰果，僅次於2022開戰首年。莫斯科以其兵力與裝備優勢，取得較以往其它年份都更佳的成績。

法新社報導，根據戰爭研究所（ISW）與「關鍵威脅計畫」（Critical Threats Project）合作的數據分析，俄軍2025年占領逾5600平方公里的烏克蘭領土，占烏克蘭全境0.94%。

此數字包括烏克蘭與分析家所稱由俄羅斯控制的地區，以及莫斯科聲稱擁有的土地。它超越俄軍前2年所占土地的總和，但遠低於入侵首年所占的6萬多平方公里。

數據顯示，俄軍去年11月大有斬獲，占領701平方公里，至於12月所獲僅244平方公里，是自3月以來最少的月份。

烏克蘭去年面臨俄羅斯火力與戰場上的巨大壓力，不斷向俄軍讓步。

美國總統川普經常抱怨自己作為和平締造者，未獲得應有讚譽。他已與衝突雙方展開對話，試圖結束戰火。但迄今為止，未能從俄方取得重大讓步。

俄羅斯占領烏克蘭近1/5領土，並要求烏克蘭自從東部頓巴斯州（Donbas）撤軍以換取和平。烏克蘭方面表示，俄羅斯對和平毫無興趣，蓄意破壞旨在結束戰爭的外交努力，以利攫取更多烏克蘭領土。（編譯：屈享平）1150103