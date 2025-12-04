俄羅斯全面封鎖 Roblox 指控散播極端內容與「LGBT 宣傳」

火報記者 陳銳/報導

俄羅斯本週正式封鎻美國兒童遊戲平台 Roblox 的存取權限，並指控該平台散布極端主義材料與「LGBT 宣傳」，進一步收緊對西方科技平台的管制。

俄羅斯通訊監管機構 Roskomnadzor 週三宣布封鎖措施，表示 Roblox 所提供的內容「大量不當」，可能對兒童的心理與道德發展造成負面影響。此舉再次反映俄方近年在網路審查上的強硬態度，尤其是涉及性別議題與兒少內容的部分。

Roblox 在聲明中表示，公司尊重各國法律，也相信平台能為所有使用者提供「正向、安全的學習與創作空間」。平台強調已建立主動監管機制，以偵測並阻擋有害內容，並持續致力於兒少安全。

儘管 Roblox 第三季度日均活躍用戶達 1.515 億人，全球仍有多國因擔憂兒少遭不法分子利用而禁止使用該平台，包括伊拉克與土耳其。俄羅斯的封鎖決定，使該平台在各國面臨的監管壓力再度升高。

Roskomnadzor 長期以來限制俄國境內對西方媒體與科技服務的存取，理由多為內容違反俄羅斯法律。去年，語言學習平台 Duolingo 在收到當局警告後，刪除了涉及俄方認定為「非傳統性關係」的內容。

俄羅斯自 2023 年將「國際 LGBT 運動」定性為極端主義組織後，相關管制更加嚴苛，支持相關團體或倡議者恐面臨嚴重刑事訴追，除 Roblox 外，俄羅斯同樣加強對其他外資通訊服務的限制。今年 8 月起，WhatsApp 的部分功能在俄境內受限，當局更於近期指控 Telegram 與多家國外平台拒絕向執法部門提供詐欺與恐怖主義案件資訊。Roskomnadzor 上週甚至警告，若 WhatsApp 不改善合作，可能面臨全面封鎖。