俄羅斯再批高市早苗 美國務院發聲挺日
[NOWnews今日新聞] 中日關係持續惡化，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）18日接受中國官媒《新華社》訪問時，曾聲稱高市早苗關於台灣的言論「非常危險」，呼籲對方記取二戰教訓；20日在記者會上，扎哈羅娃再次提到中日矛盾，直言台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題屬於中國內政。
根據《北京日報》報導，扎哈羅娃20日再次譴責高市早苗有關台海局勢的言論，即便中國已表達嚴正交涉、強烈抗議，依然執迷不悟、拒不撤回，評論道：「日方不僅不反省其近期言論的錯誤，而且在80年後的今天，仍然拒不承認第二次世界大戰的結果。」
扎哈羅娃表示，有些國家一邊高調堅持一個中國原則，一邊又厚顏無恥、不斷加劇台海緊張局勢，阻礙中國和平統一，還向台灣提供武器，加強與台灣的軍事及政治聯繫，煽動分裂主義情緒，將台灣問題作為對中國施壓和進行地緣政治遏制的工具。
扎哈羅娃強調，俄羅斯對台灣問題的原則眾所周知、始終如一，強烈譴責部分國家的虛偽立場，重申台灣是中國不可分割的一部分，俄方反對以任何形式謀求台獨，台灣問題是中國內政，中方完全有正當理由捍衛主權和領土完整。
扎哈羅娃還說，俄羅斯正密切關注東京在防務領域的行動，認為日本當前的舉動已明確表明，該國走上了加速軍事化的道路，若東京不願重蹈1945年的覆轍，就應當汲取歷史教訓，遵守其憲法中的和平條款，俄國願意改善與日本的關係，但前提是日本不是只在口頭說說，而是真的摒棄反俄政策。
另一方面，美國國務院則表態支持日本，其副發言人皮戈特（Tommy Pigott）透過X平台發文，強調美日同盟的承諾堅定不移，範圍也包括尖閣諸島（Senkaku Islands，釣魚台列嶼）；無論是在台海、東海還是南海，美國都堅決反對片面改變現狀，包括武力或脅迫手段。
