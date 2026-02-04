俄羅斯再炸烏克蘭 基輔-20℃持續斷電

根據CNN報導，在美國總統川普協調下，俄羅斯同意對烏克蘭的基礎設施，短暫停火1周。但期限還沒到，俄軍就開轟，周一晚間(2/2)更對烏克蘭發動了今年迄今為止，規模最大的飛彈和無人機襲擊，導致數萬人斷暖。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯以70多枚飛彈及450架無人機攻擊烏克蘭的能源設施。時值氣溫接近攝氏零下20度，烏國首都基輔，有逾1000家戶斷暖。

北大西洋公約組織(NATO)祕書長也指出，俄羅斯對烏克蘭發動的大規模攻勢，顯示莫斯科方面，並無意認真尋求和平之道，北約也因此已開始規畫「北極哨兵」（Arctic Sentry）任務。

基輔居民 多洛托娃：「現在全國像我這樣的人，不只我一個，大家都整天沒電，沒辦法為孩子們做飯，幾乎每個人都面臨這種情況。」

烏克蘭民眾只能在街上領取熱餐。由於俄羅斯對烏克蘭發動今年以來規模最大的空襲行動，導致烏克蘭首都基輔及全國多地，在面臨攝氏零下20度的嚴寒低溫中，電網癱瘓，並有數萬人斷暖。

烏克蘭總統 澤倫斯基：「美國總統說，俄烏雙方，應該暫停1周的空襲，這是個非常重要，且意義重大的決定，事實上，這項決定從上周五(1/30)晚上就開始了，而今晚(2/2) 我們認為，俄軍違背了他們的承諾，也就是說，要麼俄羅斯認為，一周的意思是只有4天，而不是7天，再不然就是，他們真的想要重啟戰爭。」

俄軍炮火猛攻烏克蘭的能源基礎建設。烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄軍不顧停火協議，2號晚間對烏克蘭發射70多枚飛彈，及450架空襲無人機，在札波羅熱和哈爾科夫兩地造成兩死、15傷。

北約祕書長訪視烏克蘭時也指出，俄羅斯對烏克蘭發動的大規模攻勢，顯示莫斯科方面，並無意認真尋求和平之道。

北約秘書長 呂特：「當然，這讓人不禁質疑，俄方對停火談判是否是認真的，我知道美國總統和他的團隊，正竭盡全力結束這場可怕的戰爭，但俄軍(2/2)發動的大規模空襲，是一個非常糟糕的訊號。」

根據BBC報導，俄軍2號晚間的空襲，持續了7個多小時，導致烏克蘭位於敖德薩的1座發電廠，也遭到襲擊而斷電。

儘管日內瓦公約明確規定，攻擊民用基礎設施可能構成戰爭罪，但俄軍的無情砲火，加上不遵守停火行動，已經引發許多烏克蘭民眾不滿，認為應該抵制與莫斯科進行任何形式談判的呼聲，愈來愈高。

