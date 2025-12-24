俄羅斯再立太空雄心 10年內在月球建造核電廠

路透社報導，俄羅斯計畫在10年內於月球建設一座核電廠，為其太空探索計畫及俄中主導的研究站供應電力。此舉正值主要國家競相探索這個地球唯一的非人造衛星之際。

在前蘇聯太空人加加林(Yuri Gagarin)於1961年成為首位進入太空的人類後，俄羅斯一直以其作為太空探索領域的強權而自豪，但在近幾十年，它已經落後於美國，並且越來越落後於中國。

俄羅斯的太空雄心曾在2023年8月遭遇重大挫折，當時其無人登月探測器「月球25號」(Luna-25)在嘗試著陸時撞毀於月球表面；此外，美國科技富豪馬斯克(Elon Musk)也徹底革新了太空載具的發射方式，這一領域過去曾是俄羅斯的強項。

俄羅斯聯邦太空總署(Roscosmos)在聲明中表示，計畫於2036年前建設一座月球電力設施。

俄羅斯聯邦太空總署指出，該設施將為俄羅斯的月球計畫供電，包括太空探測車、觀測站，以及俄中主導的國際月球科研站(International Lunar Research Station)的相關設施。

該聲明說：「這項計畫是邁向建立長期運作的月球科學基地，以及從一次性任務轉向長期月球探索計畫的重要一步。」

俄羅斯聯邦太空總署並未明確指出該電力設施是否為核能，但表示參與單位包括俄羅斯國營核子企業(Rosatom)與頂尖核能研究機構「庫爾恰托夫研究所」(Kurchatov Institute)。

俄羅斯聯邦太空總署負責人巴卡諾夫(Dmitry Bakanov)今年6月曾表示，該機構的目標之一是在月球建設核電設施，以及探索被稱為地球「姊妹行星」的金星。(編輯：許嘉芫)