俄羅斯出現「會儲存人屍」的熊 日媒示警：憐憫之心恐成導火線

俄羅斯薩哈林​​島一具男性屍體成黑熊儲存食物之一。示意圖／photoac

日本出現熊患，多處區域可見黑熊蹤跡，當地居民甚至遭受攻擊而死亡，雖然日本政府已派獵人前往射殺，不過熊隻數量遽增難以負荷；日本媒體報導指出，現在不僅日本居民遭受黑熊侵襲，就連俄羅斯也出現會儲存「人類屍體」的黑熊，呼籲社會不應持續忽視危險警訊，直指「你的憐憫之心可能成為下一個受害者的導火線」。

近期日本備受熊患侵擾，今年截至10月已統計180件通報，更有當地居民因此喪命，而根據日本媒體《集英社》報導，近日俄羅斯薩哈林​​島也出現黑熊，竟發生在距離鬧區50公尺的森林。

廣告 廣告

俄羅斯薩哈林​​島一名男子遭到黑熊攻擊，因身負重傷，救護人員抵達現場時就因失血過多死亡，當救難人員、警方紛紛抵達現場，發現黑熊看起來相當鎮靜且一點也不害怕人類停留原地，直到警方鳴槍示警，黑熊才離開現場；事後調查人員發現，距離男子遭攻擊地點附近竟有一具男性屍體，僅淺淺地被埋在土裡，成了黑熊儲存下食物之一，讓人類從食物鏈頂端降級，淪為肉塊。

當局分析黑熊行為報告指出，導致黑熊出現異常猛烈攻擊行為原因，可能受到「狂犬病」感染失去理智，宛如一隻「殺人機器」；然而薩哈林​​島當地政府在此事之前曾多次接獲目擊熊隻通報，當時並未採取應對措施，如今發生憾事，遭控「未能保障公眾安全」立案調查。

日本校園也遭黑熊入侵。圖／翻自《日本電視台》畫面

報導指出，事實上北海道與俄羅斯薩哈林​​島氣候和植被相似，棲息同一種黑熊，若俄羅斯發生黑熊殺人、儲藏人屍行為，卻被社會僅以「一笑置之、感到憐憫」草率帶過；反指出若日本政府同樣未視熊害為警訊，恐怕北海道也會上演同樣悲劇。

報導點出，日本應以俄羅斯這起悲劇敲下警鐘，不過近期「日本跨出重要一步」，包括北海道成立了應對委員會，讓自衛隊參與其中，並以科學管理熊隻族群數量，進行法律改革以便迅速消滅造成危害的黑熊；呼籲應讓每一位人民完善了解黑熊的危險性與應對方式別讓生命白白犧牲。



回到原文

更多鏡報報導

日本熊患史上最劇！宇多田光「挺熊」遭炎上 發文揭心聲

稅金都花在這！助理為女議員剪腳指甲、做飯 驚人畫面曝

護理師為「解救身心」殺10名病人、注射藥劑掌控生死 遭判終身監禁