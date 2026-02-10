俄羅斯力挺古巴 不滿美國「扼殺」經濟造成燃油危機

俄羅斯9日表示，古巴的燃油情況危急，而美國企圖「扼殺」這個島國經濟的作法正造成許多的困難，承諾將採取行動來反對任何形式的軍事干預、並表示莫斯科與古巴及委內瑞拉團結一致。

古巴無視美國試圖切斷其石油供應仍然不肯妥協，這個共產政權島國6日詳述計畫，要為日益深化的能源危機確定方向，包括保護必要的服務、以及進行燃油配給。

美國總統川普(Donald Trump)政府已宣布，古巴對美國國家安全構成「不尋常且非同小可的威脅」。美國在上個月採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)之後表示，古巴將不再能接收來自委內瑞拉的石油。

美國並且對墨西哥等其他供應國放話，表示如果他們持續運送石油給古巴將會被課徵關稅。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，「古巴的情勢確實十分危急。我們清楚這個情況。我們正透過外交和其他管道，維持與我們古巴友人的密切接觸」。

隨著川普尋求調停結束俄羅斯與烏克蘭戰爭的協議，莫斯科正試圖修復與華盛頓受損的關係。但克里姆林宮已表明，不滿美國對待古巴的方式。

培斯科夫說，美國採用的扼殺策略確實造成了這個國家的許多困境，俄羅斯正在和古巴友人討論解決這些問題的可能途徑、或是至少提供一切可能的援助。(編輯：鍾錦隆)