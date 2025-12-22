俄羅斯升級攻擊敖德薩 澤倫斯基：製造混亂阻海運

烏克蘭總統澤倫斯基批評，俄羅斯攻擊敖德薩，意在製造混亂，對烏克蘭人民施加心理壓力。

俄羅斯升級對烏克蘭重要地區敖德薩的攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基警告，莫斯科製造混亂施加壓力，企圖阻止烏克蘭獲得海運物流。（戚海倫報導）

俄羅斯加大了對烏克蘭南部敖德薩地區的打擊力度，造成大規模停電，並且威脅相關地區的海上基礎設施。英國廣播公司BBC報導，烏克蘭副總理庫列巴表示，莫斯科正對相關地區進行系統性攻擊。上週他曾經警告，戰爭的焦點可能已經轉移到敖德薩。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，這些反覆發生的攻擊，是莫斯科企圖阻止烏克蘭獲得海運物流的手段。月初，俄羅斯總統普丁威脅要切斷烏克蘭的出海通道，以報復烏克蘭無人機攻擊俄羅斯「影子艦隊」在黑海的油輪。所謂影子艦隊指的是俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭以後，用來規避西方制裁的數百艘油輪。

BBC報導，敖德薩地區的攻擊，導致12萬人斷電，並且引發一個主要港口發生火災，燒毀了數十個裝有麵粉和植物油的貨櫃。這是數百起攻擊中的最新一起，這些攻擊已經連續幾天中斷相關地區的電力供應，並且造成多人傷亡。