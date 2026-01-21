俄羅斯去年狂沒收私人資產 想填補預算虧空卻賣不出去

多莫傑多沃機場一度是俄羅斯最大的航空樞紐，普丁政府沒收之後卻賣不出去 圖：取自維基百科 by Joergsam CC BY-SA 4.0

[Newtalk新聞] 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）揮軍入侵烏克蘭的即將在下個月屆滿4年，自己的國家經濟正處於衰退邊緣，能源收入銳減和戰爭開支增加導致預算赤字不斷擴大。《彭博社》（Bloomberg）稍早報導，為了填補漏洞，莫斯科當局去年大肆沒收私有財產並試圖變賣，卻遭到賣不出去的窘境。

報導引述莫斯科企業律師事務所Nektorov, Saveliev & Partners的報告指出，俄羅斯在2025年破紀錄沒收了價值3.12兆盧布（約新台幣1.27兆元）的財產，是2024年的四倍多。

報導指出，克里姆林宮試圖變賣沒收私有資產失敗的最新案例發生在昨（20）日。當局想將俄羅斯最繁忙機場之一的多莫傑多沃機場（Domodedovo）變現，標價至少1,320億盧布（約約新台幣538.81億元），這筆價格本來將超過去年私有化所得的總和，結果卻無人問津。

根據當地媒體報導，一些與億萬富翁有關的公司對該機場感興趣，但潛在競標者最終放棄了購買，原因是機場營運狀況下滑且負債累累。

億萬富翁德里帕斯卡（Oleg Deripaska）20日在拍賣失敗後在Telegram上發帖說道：「撇開法律問題不談，怎麼能把一個價值400億盧布（約新台幣163.28億元）的東西賣到1300億盧布呢？」儘管俄羅斯媒體曾報導他的公司對多莫傑多沃機場感興趣，但德里帕斯卡指出，高昂的借貸成本和強勢的盧布——這兩者都是俄羅斯經濟政策的結果——才是降低這筆交易吸引力的因素。

多莫傑多沃機場的前所有者卡緬希克（Dmitry Kamenshchik）在1990年代接管了該機場，並斥資數十億美元吸引漢莎航空和英國航空等外國航空公司，一度將其打造成為俄羅斯最大的航空樞紐。 2016年，他因2011年機場發生的自殺式炸彈襲擊事件而被檢察官指控「服務不安全」，隨後被軟禁在家。最終，這些指控被撤銷。

2024年，該機場是莫斯科第三繁忙的機場，也是俄羅斯第四繁忙的機場，年客運量達1,560萬人次。由於國際制裁，許多航空公司暫停了飛往烏克蘭的航班，俄羅斯在2022年入侵烏克蘭的行動影響了該機場的營運。此外，機場還背負著超過750億盧布的債務。

據一位知情人士透露，俄羅斯計劃下週再次嘗試出售多莫傑多沃機場，此次將採用所謂的「荷蘭式拍賣」方式，價格可能下降一半之多。這位知情人士因資訊尚未公開而拒絕透露姓名。

另一方面，俄羅斯最大的機場—莫斯科謝列梅捷沃機場（Sheremetyevo）也可望降價競標。

報導指出，私有化出售所得可能有助於填補財政缺口，但高企的借貸成本和民用工業的疲軟正在減緩此類出售的步伐，並壓低潛在價格。

去年12月，俄羅斯政府也沒能成功出售先前國有化的「渡鴉俄羅斯集團」（Raven Russia Group）。該集團擁有近200萬平方公尺的倉儲物業，其中包括位於莫斯科和聖彼得堡的物業。此次拍賣無人問津。 900億盧布（約新台幣367.37億元）的要價限制了潛在買家的範圍。

報導引述俄羅斯財政部副部長莫伊謝耶夫（Aleksey Moiseev），指出俄羅斯最大的黃金生產商之一——南方金礦股份公司（Yuzhuralzoloto PJSC）的出售計劃也被推遲。該公司去年被國有化，原因是其複雜的公司結構以及持有包括農業在內的非核心資產。

報導指出，俄羅斯政府在大量資產被沒收的情況下，又遇到了另一個難題。「國際透明組織俄羅斯分會」（Transparency International Russia）負責人萬迪舍娃（Alyona Vandysheva）說：「你不能隨便把資產賣給任何人；買家必須是忠誠可靠、有能力經營公司的人，」潛在的合格買家也擔心他們的產權未來可能會受到挑戰。

卡內基國際和平基金會研究員普羅科彭科（Alexandra Prokopenko）則認為，資產沒收很可能會持續下去： 「戰爭為資產易手創造了非常有利的環境。」

