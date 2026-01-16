俄羅斯反制制裁 跨國公司康派克資產遭接管

（中央社記者彭維楀華沙16日專電）俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）正式簽署行政命令，沒收總部位於波蘭克拉克夫（Krakow）的包裝龍頭康派克集團（Canpack Group）在俄境內的資產，並由俄羅斯聯邦國產總局（Rosimushchestvo）接管。

康派克作為全球鋁製飲料罐領導商，由美國喬治家族基金會（Giorgi Family Foundation）所有，儘管該企業自2022年起便計畫縮減或撤出俄羅斯業務，但在程序完成前，資產已遭強制納入「臨時外部管理」。

根據波蘭商業內幕（Business Insider）報導，由俄羅斯官方公報顯示，該行政命令已將康派克集團在俄羅斯的子公司及其生產設施，全數移交給聯邦國產總局實施管理。這意味著該集團已失去對其當地兩座工廠、相關設備及商業合約的實際控制權。

康派克集團在包裝材料領域具有重要地位，供應網絡遍及歐洲與全球。自2022年2月俄烏衝突爆發以來，康派克雖多次表達退出俄羅斯市場的意圖，但隨著俄方行政手段介入，其撤資計畫在法律層面已陷入停擺。

波蘭選舉報（Gazeta Wyborcza）指出，俄羅斯的行為屬於「經濟勒索」，旨在警告其他尚未撤離的歐盟企業。此舉對跨國企業在俄營運法治基礎的容易造成長期破壞。

事實上，康派克集團並非單一案例。自2022年以來，已有包含法國達能集團（Danone）、丹麥嘉士伯集團（Carlsberg Group）以及義大利阿里斯頓集團（Ariston Group）等多家國際企業的在俄子公司，先後被列入「臨時外部管理」名單。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）先前曾指出，這些行動是對「不友善國家」經濟制裁的對等回應，旨在確保相關企業在俄境內的持續運作。

然而，國際觀察家普遍認為，這實質上是將具備盈利能力的資產轉移至與俄羅斯政府關係密切的特定人士或機構手中。（編輯：陳承功）1150116