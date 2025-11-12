俄羅斯反制日本制裁！ 30名學者媒體人遭「無限期封殺」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（翻攝自推特@Sprinter99800）

俄羅斯外交部11日宣布，針對日本政府對俄制裁措施，決定禁止30名日本公民入境俄國。俄方表示，此舉是回應東京針對俄羅斯「特別軍事行動」所採取的持續制裁行動，並強調這項禁令為「無限期」實施。

涉及記者與學者 日外交部官員也在名單中

根據《路透社》報導，俄羅斯外交部公布的名單，遭禁入境者包含多名日本媒體記者、學者與研究人員，其中還包括日本外務省新聞官北村俊宏（Toshihiro Kitamura）。俄方同時公布了被制裁者的姓名、任職單位及職位。

日本9月擴大制裁 限縮俄油上限價格

日本政府早在9月便宣布新一輪對俄制裁，針對俄羅斯企業、個人及部分機構採取限制措施，同時調降俄羅斯海運原油價格上限，與歐美國家政策同步。

俄日關係持續緊張 外交互動降至冰點

自俄烏戰爭爆發以來，日本持續譴責俄方行動並參與多國制裁，使得俄日關係急遽惡化。此次俄方再祭出入境禁令，顯示雙方外交互動進一步陷入僵局。

