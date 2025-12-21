俄羅斯受制裁貨輪故障 停留瑞典海域遭海關人員登檢

（中央社斯德哥爾摩21日綜合外電報導）瑞典海關今天表示，相關單位派員登上一艘19日因發動機故障而停留在瑞典海域的俄羅斯貨輪，並檢查船上貨物。

路透社報導，海關發言人霍格蘭（Martin Hoglund）表示，這艘貨輪名為「艾德勒」（Adler），船舶所有人名列歐洲聯盟制裁名單。

霍格蘭說：「昨夜1時過後不久，我們在瑞典海岸防衛隊（Swedish Coast Guard）與警方支援下，登船進行海關檢查。檢查行動仍在進行中。」

霍格蘭拒絕透露海關人員在船上發現什麼。

根據船舶追蹤公司Marine Traffic的資料，艾德勒號全長126公尺，屬於滾裝貨輪，目前停在瑞典西南部的赫加奈斯（Hoganas）附近海域。

依據受制裁企業及個人的資料庫OpenSanctions，艾德勒號及其所有人M Leasing LLC涉嫌參與運送武器，也被美國制裁。

霍格蘭表示，這艘船於本月15日離開俄羅斯聖彼得堡港（St Petersburg），但瑞典海關並未掌握其目的地為何。（編譯：楊昭彥）1141221