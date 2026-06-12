俄羅斯在芬蘭邊境建新基地 集結兵力恐達1.5萬

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（中央社記者巫祈麟赫爾辛基12日專電）芬蘭媒體報導，最新衛星影像顯示，俄羅斯正在芬蘭東側邊境約175公里處大舉動工，數十年來首次興建軍事基地，預計容納4000至6000名士兵；連同俄屬卡瑞里亞（Karelia）周邊的兵力部署，能集結地面部隊達1萬5000人。

芬蘭國家廣播公司（Yle）近日發布調查報導，追蹤俄羅斯沿北約邊境的軍事擴張。這座新基地座落於俄屬卡瑞里亞首府彼楚沙夫（Petrozavodsk）近郊的諾瓦婭維爾加（Novaya Vilga），今年春季動工，目前已可見逾十棟大型營房。

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工地的位置因一份給水排水工程合約浮上檯面。前芬蘭軍事情報官員、軍事專家艾克倫（Marko Eklund）循線找到工地，再從Yle取得的衛星影像中，辨識出閱兵廣場、疑似指揮部，以及兩翼正在趕工的營房群。合約上的給水排水工程金額近590萬歐元（約新台幣2億1400萬元）。

艾克倫研判，基地將可容納一個步兵旅或師的核心兵力。他表示，「兵力進駐後，加上配屬的輔助部隊，卡瑞里亞地區能集結的士兵恐達近1萬5000人。」

在同城市，舊有的雷布卡（Rybka）基地去年也悄然重啟，至今年初已累計增加約135輛軍用車輛。俄羅斯今年還要在彼楚沙夫再開第三處工地，為鐵道部隊興建營區，彌補列寧格勒軍區長期缺乏此兵種的缺口。

「卡瑞里亞過去在地面部隊幾乎是個真空地帶。」艾克倫直言，如今的格局大相逕庭。他強調，俄軍作戰能力正在大幅提升。

芬蘭外交政策研究所（Finnish Institute of International Affairs）研究員拉維凱寧（Jyri Lavikainen）則有不同意見。他指出，新基地對芬蘭安全的直接影響有限。開戰時俄羅斯不會只靠就地駐軍，入侵烏克蘭前俄方也是從各軍區抽調兵力集結，殷鑑不遠。他指出，烏克蘭戰場已大幅消耗俄羅斯軍力，「目前兵力捉襟見肘，連進駐新基地都顯不足。」

芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Häkkänen）昨日針對此項調查回覆Yle記者，芬蘭對俄羅斯在鄰近地區的部署「掌握得非常清楚」，不令人意外；芬蘭和北約也在同步強化防衛能力。「芬蘭人可以放心。」

拉維凱寧表示，俄羅斯在芬蘭邊境增兵，在芬蘭申請加入北約時就已計算在內，「芬蘭和北約的防衛計畫，從來不僅關注潛在威脅的動向。」他認為，烏克蘭戰爭的走向也牽動著芬蘭的局勢：烏克蘭若能保住主權，俄羅斯的主力就會持續被牽制；若無法支撐，局勢會明顯不同。（編輯：陳慧萍）1150612