俄羅斯士兵射殺烏克蘭戰俘 首遭烏法院判無期徒刑

法官宣讀判決：「裁定俄軍士兵庫拉紹夫依烏克蘭《刑法》第438條第2款規定之犯罪行為罪名成立，判處無期徒刑。」

27歲俄羅斯士兵庫拉紹夫在烏克蘭東南部城市札波羅熱法院被判終身監禁，也是這一類判決的首例，因為他在2024年1月6日，在札波羅熱地區一處村莊附近殺害一名烏克蘭戰俘。

庫拉紹夫因竊盜罪在俄羅斯監獄服刑，2023年11月跟俄羅斯國防部簽約服役換取減刑，但是在2024年的一場攻擊行動中，近距離射殺已投降的烏克蘭士兵。

烏克蘭總統澤倫斯基6日則強調，在完成視察頓內次克與第聶伯羅的前線作戰部隊後，政府將增加對前線部隊的資金與援助。

澤倫斯基表示，「政府官員也必須擴大軍方在採購必要裝備、硬體與零組件方面的能力。」

另一方面，瑞典跟烏克蘭6日簽署了一份國防創新意向書，包括在烏克蘭設立一個聯合中心。

瑞典國防部長楊森說：「瑞典認為，在烏克蘭所要求的時間內有可能交付Gripen Echo系列戰鬥機。」

俄烏戰爭近4年，俄羅斯最近出現一批被稱為「黑寡婦」的女性，專門與士兵假結婚，等對方陣亡後繼承遺產，領取高達約5到600萬台幣的撫卹金。

國會議員批評，這些女性是「玷污英雄的惡魔」，主張立法嚴懲，不過高額從軍獎金與撫卹金早在俄國引發家屬間的爭奪與糾紛。

