俄羅斯外長指控烏克蘭攻擊普廷官邸 將調整談判立場

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普甫結束會晤之際，俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)29日指控，烏克蘭試圖攻擊俄國總統普廷位於諾夫哥羅州(Novgorod)的官邸，俄方對烏俄和平談判的立場將會有所調整。

對此，澤倫斯基透過社群媒體回應，「俄羅斯又來了，利用危險的言論，試圖破壞我們與川普總統團隊共同推動的外交努力所取得的一切成果。」

拉夫羅夫發表聲明指稱，烏克蘭在28日晚間至29日凌晨，出動91架長程無人機，對普廷官邸發動「恐怖攻擊」，所有無人機均遭防空系統摧毀。但他並未說明普廷在事發當時是否置身官邸。

拉夫羅夫警告，俄方將針對這起攻擊行動有所回應，已在烏克蘭境內選定「報復性打擊」的目標，莫斯科也將因此調整談判立場。

澤倫斯基則說，俄方所謂普廷官邸遇襲純屬捏造，其目的在於為對烏克蘭、包括基輔在內的進一步攻擊尋找藉口，同時也為俄國自身拒絕採取結束戰爭所需的必要步驟辯護。

