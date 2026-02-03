俄羅斯夜空驚見「4顆月亮」！專家揭關鍵「1現象」全說了

國際中心／張予柔報導



俄羅斯聖彼得堡1日晚間出現罕見天象，夜空中竟同時出現「4顆月亮」並列的奇景，讓不少市民與觀星愛好者感到非常驚喜。相關影像隨後在社群平台曝光，引發大量轉傳與討論，有人好奇是否出現異常天文現象，也有人猜測是否與氣候變化有關，短時間內成為當地熱議話題。









俄羅斯夜空驚見「4顆月亮」排成一列！專家揭密幻象原因：自然光學現象

夜空中出現罕見的「四月同天」奇景，讓不少民眾一度誤以為出現異常天文現象。（圖／翻攝自Ｘ）

根據外媒報導，從民眾拍下的畫面可見，夜空中除了中央一顆清晰可辨的滿月外，其左右兩側各出現明亮光斑，視覺上彷彿有好幾顆月亮同時懸掛在空中，形成「四月同天」的奇特景象。由於光點亮度高、排列相當對稱，在天空中格外醒目，讓不少人一度誤以為罕見天文事件發生。

專家說明，這並非多顆月亮同時出現，而是月光穿過高空冰晶產生的「假月」光學現象，在特定角度下於真月兩側形成明亮光斑。（圖／翻攝自Ｘ）

對此，天文與氣象專家出面說明，這並非真正出現多顆月亮，而是一種被稱為「假月」，又名「幻月」的自然光學現象。專家指出，當高空大氣中存在大量六角形冰晶時，月光在穿透冰晶層的過程中，會因冰晶對光線的反射與折射作用，在特定角度形成明亮的光斑，通常出現在真月左右兩側，看起來就像多顆月亮同時現身。專家進一步解釋，「假月」與常見的月暈類似，光斑形狀多為圓形或橢圓形，顏色由內側偏紅、外緣帶紫，數量則從一個到多個皆有可能。此次聖彼得堡上空之所以出現宛如「4顆月亮」的畫面，正是多個假月與真月同時顯現所造成的視覺效果。









