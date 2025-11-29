俄羅斯夜襲烏克蘭3死近30傷 逾60萬戶停電

（中央社基輔29日綜合外電報導）官員今天說，俄羅斯對烏克蘭發動大規模夜間攻擊，造成3人死亡、近30人受傷，超過60萬戶家庭因電網遭轟炸而停電，美國則正試圖斡旋和平談判。

路透社報導，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）今天早上表示：「當大家都在討論和平方案的各項條款時，俄羅斯依然堅持它的『戰爭計畫』，此計畫只有兩條：殺戮與毀滅。」基輔民眾在經歷以首都為主的大規模爆炸過後，開始查看家園損失。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄羅斯這次發射約36枚飛彈，動用近600架無人機攻擊。

自2022年起，莫斯科就持續大規模轟炸烏克蘭電力基礎設施，但最近這波秋季攻勢已讓包括基輔在內的烏克蘭多座城市陷入困境，在最嚴重的停電期間，許多家庭每天僅能獲得8小時供電。

目前，發電機的轟鳴聲和柴油味瀰漫整個首都基輔主要道路，許多地方路燈熄滅，市民夜間只能靠手電筒照明。

烏克蘭能源部表示，這次夜間攻擊造成基輔與其他5個地區的電力設施受損，停電戶中有超過50萬戶位於首都基輔。

烏克蘭正與美國協商和平協議的條款，華府希望能在基輔與莫斯科之間斡旋，終結這場已近4年的戰爭。（編譯：林沂鋒）1141129