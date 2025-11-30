俄羅斯大規模夜襲烏克蘭 至少6死數十人傷

（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭官員今天表示，俄羅斯夜襲烏克蘭造成6人死亡，數十人受傷。基輔電網遭到攻擊後，緊急應變人員已恢復40多萬戶的電力供應。

路透社報導，這起攻擊出現在美國試圖斡旋俄烏和平談判之際。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）上午寫道，「當所有人都在討論和平要點時，俄羅斯仍繼續執行『戰爭計畫』，此計畫只有兩個重點：殺戮與摧毀。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯在這次攻擊中發射約36枚飛彈，出動近600架無人機。

烏克蘭國家緊急事務部門表示，基輔在這起夜襲中有2人死亡，38人受傷；地方官員與警方亦表示，首都周邊地區有1人死亡，東南部第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）2人死亡，南部赫松（Kherson）中午的攻擊，也造成1人死亡。

俄羅斯自2022年以來，定期對烏克蘭電力基礎設施進行大規模轟炸，今年秋天的最新行動，使包括基輔在內的烏克蘭城市陷入困境，最嚴重時，許多家庭每天只能獲得8小時電力。

如今，發電機震耳欲聾的轟鳴聲與柴油廢氣的刺鼻味充斥基輔街道，由於路燈經常熄滅，人們晚上只能使用手電筒。

烏克蘭最大民營能源企業DTEK表示，基輔已有42萬用戶復電，但仍有少量用戶沒電。

俄羅斯國防部宣稱，為回應烏克蘭所謂「恐怖攻擊」，莫斯科對烏克蘭軍事工業與能源設施發動「大規模」夜間空襲，

烏克蘭一直在與美國就俄烏和平協議條件進行談判，美國試圖促成雙方達成協議，結束這場持續近4年的戰爭。

澤倫斯基今天表示，由烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）率領的代表團正前往美國準備會談。

美國高級官員表示，國務卿盧比歐（Marc Rubio）、特使魏科夫（Steve Witkoff）和美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）明天將在佛羅里達州會見烏克蘭官員。

基輔及其歐洲盟友希望走向和平，但對美國最初提出的部分和平條件有所異議。烏克蘭不願從目前控制區域撤軍，同時反對限制其未來加入聯盟。（編譯：屈享平）1141130