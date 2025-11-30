俄羅斯大規模空襲烏克蘭 摩爾多瓦領空再遭侵犯暫時關閉

摩爾多瓦當局29日表示，俄羅斯無人機進入了該國領空，對其飛航構成威脅，這是9天以來發生的第3起類似事件。

摩爾多瓦總統桑杜(Maia Sandu)希望在2030年前讓摩爾多瓦加入歐盟，她譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，並指控莫斯科試圖破壞這個前蘇聯國家的穩定。摩爾多瓦位於烏克蘭與歐盟成員國羅馬尼亞之間。

這起最新事件發生之際，俄羅斯對基輔和其他烏克蘭目標發動大規模攻擊，導致3人身亡、近30人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)表示，俄羅斯發射了約36枚飛彈和近600架無人機。

摩爾多瓦內政部表示，他們辨識出兩架俄羅斯無人機，飛越摩爾多瓦領土上空，使得摩爾多瓦關閉了其領空。

摩爾多瓦內政部指出：「由於這起事件對飛航安全構成嚴重威脅，摩爾多瓦民航空局下令其領空從晚間22時43分至23時53分，關閉了1個小時又10分鐘。」

桑杜在X上寫道：「俄羅斯無人機在前往殺害平民的途中，再次侵犯摩爾多瓦領空，迫使其暫時關閉。我們譴責這些攻擊，並支持烏克蘭。」(編輯：宋皖媛)