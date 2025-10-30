俄羅斯大規模襲擊電網 烏克蘭全國限電、至少3死17傷

根據官員表示，俄羅斯今天(30日)持續對烏克蘭能源基礎設施發動大規模無人機和飛彈襲擊，導致烏克蘭全國各區域停電並實施限電措施。基輔將莫斯科的最新襲擊描述為「系統性的能源恐怖主義」。

美聯社報導，隨著嚴冬將來臨，俄羅斯幾乎每天都對烏克蘭電力網絡發動攻擊。據當局表示，本次襲擊造成至少3人死亡，其中包括1名7歲女童。另外17名傷者中包括2歲至16歲的兒童。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示，俄羅斯在這波襲擊中發射了650多架無人機，以及逾50枚各種類型的飛彈。

廣告 廣告

烏克蘭城市使用藉由中央處理的公共基礎設施來運作供水、污水處理和暖氣系統，停電會中斷這些系統的運作。

俄羅斯近幾個月的攻擊旨在挫敗烏軍的士氣，並擾亂武器製造等與作戰相關的活動。

烏克蘭總理斯維里登科(Yulia Svyrydenko)表示：「俄羅斯繼續其有系統的能源恐怖活動。在冬季來臨之際，打擊烏克蘭人民的生命、尊嚴和溫暖。他們的目標是讓烏克蘭陷入黑暗；而我們的目標是保持光明。」

她補充說：「為了制止這種恐怖活動，烏克蘭需要更多的防空系統、更嚴厲的制裁，以及對俄羅斯施加最大壓力。」

據當地當局稱，對南部札波羅熱州(Zaporizhzhia)的襲擊造成17人受傷，其中包括一名2歲女孩。

烏克蘭中西部文尼察州(Vinnytsia)，1名7歲女童被送往醫院治療，隨後因傷勢過重去世。

當地政府稱，在靠近波蘭邊境的利維夫州(Lviv)，有2處能源基礎設施遭到破壞。

波蘭軍方表示，由於俄羅斯最新一波對鄰國烏克蘭的襲擊，波蘭已緊急出動該國及北約盟軍軍機作為預防措施。波蘭航空服務局(Polish Air Navigation Services Agency)表示，為確保軍事行動自由，波蘭已關閉中部拉當市(Radom)和東部盧布林市(Lublin)的機場。