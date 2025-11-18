俄羅斯女騎士死抓搶匪遭拖行 民眾合力制伏嫌犯

（圖／翻攝自《每日郵報》）

33歲俄羅斯籍女遊客多凱托娃（Alexandra Doketova）在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）遭2名機車搶匪搶奪手機時奮力反擊，緊抓搶匪大腿被拖行仍不放手，路人隨後以車堵路並合力將嫌犯壓制，警方逮捕2名涉案者並查獲多支手機，但法院卻裁定不羈押，引發民眾強烈不滿。

據英媒《每日郵報》報導，33歲的多凱托娃當時正騎著腳踏車行經布宜諾斯艾利斯，2名騎著機車的搶匪盯上她，準備下手。當她停在斑馬線前等候時，2人騎車靠近，其中1人突然伸手企圖從她手中搶走手機。

不僅如此，她不但死命抓住自己的手機，也同時抓住了那名企圖搶奪手機的男子。她拒絕鬆手，緊緊抓住對方的大腿；該名男子一邊試圖掙脫，一邊被他的31歲同夥騎著機車拖著往前開。

儘管男子試圖逃跑，亞歷山德拉依然緊抓住他的腿，整個人被拖行在地面，情況十分危險。就在此時，其他駕駛紛紛將車停下來協助，並以車輛堵住搶匪的逃跑路線。

眾人將該名男子壓制在地並且踢打他，直到警方趕到並將他拘捕。當地媒體報導，另1名共犯也在數小時後遭到逮捕。

這名女子在事件中頭部受傷。警方在搜索2名嫌犯的住處時，共查獲10支手機，並指出2名男子皆有犯罪前科。

然而，法院隨後裁定2名嫌疑人不需羈押，引發民眾憤怒，尤其是在近來外國人在當地遭襲案件持續增多的情況下。1名目擊者直言：「我不知道他們還想要什麼證據，一切都在監視器裡清清楚楚。」

