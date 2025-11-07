俄羅斯威脅日增 歐盟宣布取消俄公民多次入境簽證

俄烏戰爭延燒近4年，有鑑於俄羅斯對歐洲構成日益嚴峻的安全威脅，歐盟今天(7日)表示將拒絕向俄羅斯公民發放多次入境簽證。

法新社報導，歐洲多國近來多次遭到俄羅斯戰機與不明無人機入侵領空，加上俄羅斯間諜活動層出不窮，引發各國政府擔憂莫斯科可能試圖破壞歐洲的穩定，因此尋求對俄國施壓並收緊管制。

歐盟宣布，從現在起，俄羅斯公民「每次計畫前往歐盟時都必須申請新簽證」。透過對申請人進行密切且頻繁的審查，歐盟將得以降低潛在的安全風險。

廣告 廣告

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)在社群媒體X平台發文說：「發動戰爭還期望能在歐洲自由移動，這是很難站得住腳的。」

根據歐盟這項新規定，若申請人有正當事由，如具備獨立記者與人權運動人士的身分等，可以享有例外。

隨著俄烏戰火持續不斷，歐盟內部的鷹派國家一直推動對俄羅斯民眾實施更嚴格的簽證限制。歐盟上個月已祭出一項禁令，限制俄羅斯外交官員在歐盟境內的行動。

不過，也有部分反對克里姆林宮的人士呼籲歐盟，不要將俄羅斯人擋在門外。俄國已故反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)的妻子尤莉雅(Yulia Navalnaya)9月時表示，廣泛的限制將是「嚴重錯誤」，因為這恰好符合克宮宣傳的歐洲對所有俄羅斯人抱有敵意的說法。

尤莉雅認為，歐盟應該向俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)身邊的菁英階層施壓，迫使他結束戰爭，而不是將目標對準俄羅斯人民，「為了實現歐洲的和平，協助俄羅斯當局孤立俄羅斯社會將造成反效果」。