俄羅斯威脅日增 英國防參謀長籲強化國家韌性

英國國防部14日發表聲明指出，英國新任的國防參謀長奈頓(Richard Knighton)，將呼籲以「國家韌性」來面對與日俱增的威脅，特別是在俄羅斯表明決心摧毀北大西洋公約組織(NATO)之際。

奈頓在9月接任國防參謀長之前，曾帶領英國皇家空軍(Royal Air Force)。他15日將在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」(Royal United Services Institute,RUSI)發表演說。

根據這項聲明，奈頓預期將在演說中指出，「當前情勢要比我職業生涯所知的任何情況都更加危險，需要作出不只是強化武裝力量的回應」。「一個國防的新時代，不僅意味著強化我們的軍隊與政府─正如同我們在做的，而是要強化整個國家」。

為此，奈頓將宣布投入5千萬英鎊(6,700萬美元)資金，打造新的「國防技術卓越學院」(Defence Technical Excellence Colleges)，來協助國防產業雇主培育人力。

另外，奈頓預料也將談論有關俄羅斯對烏克蘭的入侵、以及對北約的威脅。

他將表示，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)可能以這類新型且具破壞性的武器，意圖鎖定鄰近國家包括他們的平民人口在內，對整個北約造成威脅。「俄羅斯的領導階層已經表明，它想要去挑戰、限制、分裂並最終摧毀北約」。