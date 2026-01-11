俄羅斯官員稱烏克蘭無人機襲擊佛洛尼斯 致1死3傷

俄羅斯地方官員今天(11日)表示，烏克蘭無人機對俄羅斯城市佛洛尼斯州發動襲擊，造成1人死亡、3人受傷。

佛洛尼斯州州長古塞夫(Alexander Gusev)在Telegram上表示，一名年輕女子在昨天的襲擊中，因無人機殘骸墜落擊中住宅而受傷，並於當晚在醫院加護病房不治身亡。

古塞夫指出，另有3人受傷，超過10棟公寓大樓、民宅以及一所高中受損；防空系統在佛洛尼斯上空擊落17架無人機。佛洛尼斯人口略超過100萬，距離烏克蘭邊境約250公里。

這起襲擊發生前一天，俄羅斯曾於9日凌晨對烏克蘭發動大規模空襲，出動數百架無人機與數十枚飛彈。根據烏克蘭官員說法，該波攻擊至少造成首都基輔4人死亡。

此外，在這場將近4年的戰爭中，俄羅斯僅第2次動用新型極音速飛彈，擊中烏克蘭西部地區，明顯向基輔與北約發出警告。這款具核能力的「榛樹」(Oreshnik)飛彈發射之際，正值烏克蘭及其盟友就如何在美國主導的和平協議達成後，防範俄羅斯進一步侵略的談判出現重大進展之後。

烏克蘭總統澤倫斯基10日晚間表示，烏方談判代表「仍持續與美方溝通」，首席談判代表烏梅洛夫(Rustem Umerov)當天也與美國夥伴保持聯繫。

另一方面，烏克蘭總參謀部表示，俄羅斯於今天凌晨出動154架無人機攻擊烏克蘭，其中125架遭擊落。