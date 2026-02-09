俄羅斯官方證實「大批」、「更新版」第五代蘇-57戰機交付

俄羅斯蘇-57戰機。 圖 : 翻攝自子桑鷹脈

[Newtalk新聞] 俄羅斯國家技術集團新聞處今天（9日）發佈訊息，指俄羅斯聯合航空製造集團向俄國防軍交付「大批」、「更新版」第五代殲擊機蘇-57，稱這些飛機配備更新的機載系統和武器系統，標誌著俄羅斯在第五代戰機領域的最新進展。該訊息宣稱，該批飛機已通過技術驗收和全週期測試，並在各種工作模式下由國防部飛行員進行實測，確保其在複雜環境中的作戰效能。

官方說法表示，這批數量不明的蘇-57不僅是量產型號，更根據客戶需求和實際戰鬥環境進行持續更新。俄羅斯聯合航空製造集團強調，工廠正按時按質完成向部隊供應裝備的任務，並透過不斷優化飛機性能以適應戰場環境。根據近期報導，蘇-57已從戰場反饋中獲得升級，包括擴大武器系統能力和機載系統的整合。

據悉可能的改變包括，2025年底開始的飛行測試引入的「Izdeliye 30」（或AL-51F1）新引擎，提供更高的推力和2D推力向量噴嘴，以提升隱形和機動性。此外，在阿拉伯杜拜航展中展出的出口版蘇-57E，配備寬螢幕駕駛艙顯示器和光纖通訊系統，支援AI輔助航空電子設備，進一步改善飛行員的態勢感知和決策效率。武器方面，更新包括整合更多精確導引彈藥，如Kh-59MK2巡弋飛彈和R-37M極遠程空對空導彈，擴大對空中、地面及海上目標的打擊範圍。

根據先前揭露資料，蘇-57具備執行廣泛作戰任務能力，能在複雜氣象條件和強干擾環境中全天候運作。該機設計強調隱形、超機動性和超巡航。最大速度2馬赫（約2,135 km/h）、超巡航模式下速度可維持在1.3至1.6馬赫；亞音速狀況下航程3,500km、超音速狀況下航程1,500km；升限20,000米。配備主動相位陣列雷達（AESA）、側面及尾部雷達，提供360度覆蓋；整合光電瞄準系統和電子戰設備。

蘇-57自2010年首飛，但僅累積有限作戰經驗。原型機在敘利亞內戰中部署，進行作戰測試和地面打擊。2022年俄烏戰爭衝突初期即投入使用，主要從俄國領空發射導彈攻擊烏克蘭目標，避免進入敵方防空區；俄方聲稱曾使用該機擊落烏克蘭蘇-27和蘇-24戰機，包括2022年10月宣稱在217km極遠程擊落，但獨立可信證據有限。總體而言，蘇-57被視為第五代戰機中最經戰火考驗的機型，但由於數量稀少（約30-40架在役），其作用主要限於長程導彈任務和防空壓制，鮮見近戰搏鬥。2024年6月，傳出一架距離前線將近600公里、停放在阿赫圖賓斯克（Akhtubinsk）空軍基地的蘇-57戰鬥機，被烏克蘭的無人機擊損，凸顯其部署風險。

軍事專家分析，俄軍工產業的新機交付強化俄軍空中優勢，隨著引擎和航電升級的推進，該機預計將在未來戰場扮演更關鍵角色。另外，也將為蘇-57的出口潛力注入新動力。

