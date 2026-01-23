俄羅斯客機在中國上空發出求救訊號 備降蘭州

即時中心／潘柏廷、許雯絜報導最新消息，新北市貢寮區和美街金沙灣今（23）日上午11時4分左右，發生一起車禍意外；一輛自小客車不明原因，突然墜入約深3公尺的河谷翻覆，且現場水位約至車身一半高度，導致車內2人受困，消防獲報後立即到場救援，雖全數救出，但駕駛已經無生命跡象，救護人員隨即將傷者救出並緊急送往醫院搶救，據了解駕駛與乘客分別是哥哥與弟弟，至於詳細事故發生原因仍有待進一步調查釐清。新北市貢寮區和美街71號金沙灣，今日上午11時4分驚傳車禍；新北消防局獲報，有一輛車輛不明原因開車墜谷，立即派遣13車26人抵達現場救援，並將受困在車內的年約50歲乘客與年約60歲的駕駛救出。乘客傷勢頭部有撕裂傷、清醒，送部立基隆醫院，但駕駛則被救出時已經呈現OHCA，因此送往貢寮保健站救治，更多最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。新北貢寮今日上午發生翻覆意外，消防獲報將受困車中的2人救出。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／貢寮金沙灣嚴重事故！轎車墜落3米深河道「兄OHCA、弟受傷」 更多民視新聞報導憂宏福苑大火重演！高雄30層高樓深夜陷火海 鄰近住戶緊急撤離蘆洲逆子弒親案 高大成：凶嫌欲置人於死地 雙親抵抗逃生仍慘遭殺害不捨勇消殉職！鋼鐵爸諾「新北消防殉職喪葬全程無償」：願這份承諾備而不用

